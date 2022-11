Crash Bandicoot, leak del nuovo capitolo mostra un video gameplay

Crash Bandicoot è tornato, di recente, con un quarto episodio che si è rivelato una bella sorpresa, ma da tempo si parla del chiacchierato Wumpa League.

Il vociferato spin-off multiplayer che dovrebbe ricordare Mario Party, il titolo Nintendo che trovate sempre su Amazon, è una voce che da tempo gira.

Da tempo sono emersi indizi e strani movimenti per quanto riguarda Wumpa League, tra cui una strana pizza inviata ad alcuni content creator.

Riferimenti che sono comparsi più volte, perché pare che ci siano più episodi di Crash in sviluppo e tra questi lo spin-off multiplayer in questione.

Nuovi dettagli di Wumpa League sono stati divulgati da Liam Robertson, noto insider, che ha pubblicato un video gameplay delle primissime fasi dello sviluppo.

Da tempo Toys for Bob, sviluppatore di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, aveva fatto circolare degli indizi riguardanti Wumpa League.

Campagne sibilline che, da un momento all’altro, sono state interrotte senza ulteriori aggiornamenti, come racconta The Gamer.

Ora Liam Robertson, che fu il primo a divulgare informazioni più concrete su Wumpa League, ha condiviso un nuovo video con molte informazioni, tra cui un video di gameplay preliminare.

Secondo Robertson, Wumpa League è un videogioco multiplayer online competitivo a squadre, con due squadre di personaggi del mondo di Crash che devono contendersi il maggior numero di frutti Wumpa.

Sebbene il filmato che vedete qui sopra sia chiaramente molto preliminare, Robertson conferma anche di aver visto filmati di gioco più recenti che non è ancora autorizzato a condividere, confermando apparentemente che il progetto è ancora in corso e che potrebbe essere mostrato ai The Game Awards 2022.

Un tempismo, quello di un eventuale reale, che sarebbe ideale anche per il ritorno di Crash Bandicoot 4 su Steam, a lungo atteso.

Una versione che, tra l’altro, nasconde dei riferimenti a Wumpa League al suo interno, come è stato riportato di recente da alcuni dataminer che l’hanno analizzata.