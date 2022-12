Crash Bandicoot, forse abbiamo la data di uscita di Wumpa League

Crash Bandicoot è tornato con un quarto episodio che si è rivelato una sorpresa, sebbene i fan già guardano al prossimo Wumpa League.

Il nuovo spin-off multiplayer che copia Mario Party, il titolo Nintendo che trovate sempre su Amazon, è ormai quasi realtà.

Da tempo sono emersi indizi e strani movimenti per quanto riguarda Wumpa League, tra cui una strana pizza inviata ad alcuni content creator.

Il leak del nuovo capitolo era stato messo in piazza già giorni fa, ma ora a quanto pare è il turno della data di uscita (o presunta tale).

I Bonus Round nella Nsane Trilogy sono stati molto migliorati.

Come riportato da The Gamer, l’account ufficiale di Crash Bandicoot su Twitter potrebbe indicare una data di uscita a giugno per Wumpa League.

I fan di Crash si aspettano un annuncio ai The Game Awards della prossima settimana, e la maggior parte dei segnali indica che si tratta del tanto vociferato spin-off multiplayer.

Ieri potreste aver visto le vostre timeline inondate dalle statistiche di Spotify Wrapped: l’account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot ha condiviso scherzosamente le sue statistiche e sembra aver sfruttato l’occasione per stuzzicare ancora una volta la Wumpa League.

Only one way to wrap up the year #SpotifyWrapped pic.twitter.com/g9nx8K0Bmv — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) December 1, 2022

L’immagine di uno sfondo avvolto da Spotify con la scritta ‘Hai trascorso 62.023 minuti quest’anno giocando a Crash Bandicoot 4 It’s About Time’.

Gli account dei social media di Crash sono soliti prendere in giro cose nei loro post, quindi quel numero è stato risultato essere alquanto sospetto, e per una buona ragione.

Se si ordinano questi numeri in un formato di data, si ottiene 06/20/23, ovvero il 6 giugno 2023. Probabilmente ne sapremo di più quando il gioco verrà rivelato ufficialmente la prossima settimana ai The Game Awards.

Nel frattempo, segnaliamo che un leaker potrebbe aver anticipato alcuni giorni fa che Wumpa League non sarebbe l’unico capitolo in arrivo: ci sarebbe infatti un ulteriore gioco misterioso attualmente in produzione.