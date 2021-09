Crash Bandicoot, nuovo capitolo in arrivo? L’indizio degli sviluppatori

Il 9 settembre 2021, Crash Bandicoot ha ufficialmente festeggiato il suo venticinquesimo anniversario: lo storico primo capitolo realizzato da Naughty Dog uscì infatti su PS1 il 9 settembre 1996.

L’occasione è stata celebrata con uno speciale video a tema di Toys for Bob, autori di Crash Bandicoot 4 It’s About Time: seppur non ci siano stati annunci veri e propri, il filmato si è chiuso con un importante indizio che anticiperebbe possibili novità in arrivo.

Naughty Dog svelò di aver abbandonato la serie, a malincuore, a causa dei pessimi rapporti con Universal: gli ex-sviluppatori hanno invece ammesso che quelli con Sony sono sempre stati ottimi.

Oggi il franchise è in mano a Activision e sembra essere più in forma che mai, spingendo il publisher anche a realizzare uno spin-off per smartphone.

Come riportato da Nintendo Life, i co-responsabili di Toys for Bob hanno voluto realizzare uno speciale breve videomessaggio, per ricordare la storia del marsupiale e festeggiare i suoi 25 anni.

L’occasione è servita naturalmente anche per ringraziare i fan del loro costante supporto durante tutti questi anni, che è stato ciò che ha reso possibile l’eccellente revival del franchise che ha portato proprio alla realizzazione di Crash Bandicoot 4.

Il filmato celebrativo si chiude però con un messaggio criptico, che sembrerebbe proprio anticipare che la storia di Crash Bandicoot non è ancora conclusa:

«Buon anniversario Crash, ci rivedremo molto presto».

Toys for Bob starebbe dunque pianificando qualcosa di importante per il futuro del celebre eroe dei platform, ma al momento non è chiaro di cosa si tratterebbe: potrebbe essere il tanto chiacchierato quinto capitolo come di un progetto completamente separato.

C’è infatti chi ha iniziato a speculare come questo potrebbe semplicemente significare la sua apparizione in un altro gioco, magari come combattente finale di Super Smash Bros. Ultimate: ad ogni modo, non sappiamo con precisione cosa ci sia esattamente nel futuro di Crash, ma quello che appare certo è che Toys for Bob stia già iniziando a programmare il suo futuro.

Nelle ultime ore si stava già discutendo molto su un possibile annuncio in arrivo, anche perché diversi influencer di tutto il mondo hanno ricevuto pacchi a tema.

Come se non bastasse, i doppiatori di Crash e Cortex sono recentemente tornati in studio, lanciando anche un indizio sul fatto che potrebbe trattarsi di un nuovo gioco.

In attesa di scoprire quale sarà il misterioso progetto, potete ammirare il suo storico rivale Super Mario diventare giocabile proprio su Crash Bandicoot 4.