Crash Bandicoot 4, video svela… Super Mario giocabile!

Crash Bandicoot 4: It’s About Time ha rappresentato il ritorno in grande stile della serie platform che negli anni ’90 ha rappresentato un concorrente molto agguerrito per il famoso franchise Nintendo Super Mario.

Da quando Naughty Dog decise però di lasciare ufficialmente la serie a causa di rapporti non proprio idilliaci con la Universal, la serie ha faticato per molto tempo a trovare una propria identità.

Il franchise adesso sta però godendo di una seconda giovinezza, grazie all’ottimo lavoro compiuto da Activision ed i suoi team di sviluppo.

Vista la storica rivalità che ha sempre accompagnato il marsupiale con l’idraulico di Nintendo, una mod che rendesse Super Mario giocabile su Crash Bandicoot 4: It’s About Time oseremmo dire che sembrava quasi scontata.

Ed in effetti, dopo l’uscita della versione PC, non ci è voluto molto prima che i modder si mettessero al lavoro per fare in modo che questo sogno diventasse realtà, come riportato da GamesRadar+.

Un video ci mostra Super Mario giocabile al posto di Crash Bandicoot.

Lo youtuber UnrealPC ha infatti sostituito l’omonimo protagonista di Crash Bandicoot 4: It’s About Time con Mario, rendendolo in grado di fargli fare le stesse identiche mosse speciali senza alcun minimo problema.

Ovviamente Aku Aku però continuerà a chiamarlo Crash, dato che si tratta solo di una mod grafica che non ha realmente introdotto Super Mario nel mondo di Crash Bandicoot.

Il risultato è comunque molto divertente e ben fatto: potete ammirarlo nel video pubblicato sul suo canale YouTube:

Oggi i titoli di Crash Bandicoot possono essere giocati anche su Nintendo Switch, incluso il quarto capitolo che abbiamo avuto modo di recensire insieme alla versione PS5.

Completarlo al 106% è un’impresa incredibilmente difficile, ma sappiate che un particolare segreto attende i giocatori che riusciranno a portare a termine questa sfida.

Il più famoso Bandicoot videoludico di tutti i tempi ha anche ricevuto recentemente uno spin-off esclusivamente per smartphone, di cui potete leggere qui la nostra recensione.