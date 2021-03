Crash Bandicoot, Naughty Dog rivela perché lasciò la serie

Nonostante siano passati ormai vent’anni da quando Naughty Dog ha abbandonato la serie di Crash Bandicoot, il nome della software house viene ancora associato al peramele più famoso del mondo videoludico.

Dopo la separazione tra Naughty Dog e Universal, detentori effettivi della proprietà intellettuale, Crash è andato incontro ad un destino decisamente meno felice dell’epoca d’oro su PlayStation, con titoli dalla qualità a dir poco altalenante.

Fortunatamente, da qualche anno a questa parte le cose stanno andando meglio per il marsupiale, grazie anche all’ottimo Crash Bandicoot 4 It’s About Time, che di recente abbiamo recensito per voi nelle versioni PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Adesso, a distanza di molti anni, emergono nuovi dettagli sul famoso divorzio tra Naughty Dog e Universal, riportati dai nostri colleghi di Playstation LifeStyle.

Naughty Dog non fu felice di abbandonare Crash e Coco al loro destino.

Jason Rubin, co-fondatore della compagnia, ha infatti rivelato che alla base della separazione del conseguente abbandono di Crash Bandicoot ci fu proprio il pessimo rapporto tra Naughty Dog e Universal, dovuto anche a motivazioni finanziarie.

Pare invece che i rapporti con Sony fossero ottimi, al punto che il team si portò a casa il primo dev-kit di PlayStation 2, nell’ormai lontano 1999, ben un anno prima del rilascio ufficiale della console.

Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene. Da una parte, infatti, Naughty Dog è intenta a festeggiare grazie al suo The Last of Us Part II, che di recente ha fatto incetta di nomination per gli imminenti BAFTA.

Dall’altra, Crash si sta godendo un po’ di meritato riposo dopo la sua ultima avventura, ma tornerà presto sui nostri smartphone grazie a Crash Bandicoot: On the Run, interessante spin-off di cui vi avevamo già parlato lo scorso anno.

Vi ricordiamo che l’ultimo Crash Bandicoot 4 It’s About Time è attualmente disponibile su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con una versione PC in arrivo a fine mese.