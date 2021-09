Un nuovo Crash Bandicoot potrebbe essere più vicino del previsto

Crash Bandicoot è tornato per fortuna in grande spolvero negli ultimi tempi, e anche per il peramele più famoso dei videogiochi cominciano a passare gli anni.

Con Crash Bandicoot 4: It’s About Time il brand si è risollevato ed è tornato alla ribalta, ma il futuro è ancora oscuro per quanto riguarda la gloriosa mascotte Sony.

Un titolo che anche qui su SpazioGames abbiamo apprezzato molto, anche quando il titolo è arrivato su Switch e PS5.

Serie nata dalla fatica di Naughty Dog, che di recente ha parlato proprio del momento in cui decise di abbandonare Crash e seguire la propria strada.

Lo sguardo più intelligente del mondo.

Si torna a parlare di Crash Bandicoot e di come potrebbe tornare a breve a rompere casse a destra e a manca, con un probabile nuovo capitolo.

Tramite Game Rant si iniziano ad unire alcuni puntini legati al 25esimo anniversario del franchise, anche per alcune iniziative particolari.

Per via dell’importante ricorrenza, la speculazione sull’esistenza di un nuovo episodio avanza impetuosa. Visto che Activision ha pubblicato un gioco di Crash all’anno, l’idea è che il 2021 sia il momento di continuare con questo ritmo.

A metterci il carico ci pensa proprio Activision, che nei giorni scorsi ha inviato agli influencer di tutto il mondo un pacco a forma di pignatta che ricorda un frutto wumpa.

Il tempismo è interessante, anche per via di questo tweet in cui si invita a festeggiare qualcosa di molto prossimo:

That feeling you get when you hear there's a certain party right around the corner 😆😆😆 pic.twitter.com/WabWIJDQMx — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 7, 2021

In molti hanno cominciato a pensare che, unendo i puntini, sia arrivato il momento dell’annuncio di questa fantomatica Wumpa League, che dovrebbe essere un titolo di Crash ma incentrato sul multiplayer.

Qualcosa di cui si era parlato già da un po’, da quando i doppiatori ci hanno messo del loro attraverso frasi sibilline.

Crash che, nel frattempo, è arrivato anche su mobile con un titolo tutto sommato divertente, di cui vi abbiamo parlato tempo fa.

