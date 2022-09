Crash Bandicoot sarebbe pronto a tornare: spuntano nuove conferme

Dopo essere tornato con nuove raccolte rimasterizzate e un nuovo inedito quarto capitolo, Crash Bandicoot potrebbe essere davvero pronto a tornare con nuovi giochi, sui quali non avremmo ancora molte notizie al riguardo.

Activision ha infatti mantenuto un rigoroso silenzio sul suo iconico marsupiale, senza aver ancora annunciato quale sarà il suo futuro dopo l’ottimo Crash Bandicoot 4 It’s About Time (lo trovate in sconto su Amazon).

Era stata però un anno fa la stessa Toys for Bob, in occasione dell’anniversario del franchise, a dare un importante indizio ai fan sulla continuazione delle sue avventure: gli sviluppatori avevano infatti annunciato che ci saremmo rivisti «molto presto».

Da allora non abbiamo purtroppo più avuto alcuna informazione ufficiale, anche se secondo alcune fonti affidabili il prossimo capitolo potrebbe essere una rimasterizzazione di Crash Bash: tuttavia, secondo un affidabile leaker, i giochi in sviluppo sarebbero addirittura due.

Uno dei nuovi titoli in sviluppo più chiacchierati da tempo sarebbe infatti Wumpa League, uno spin-off multiplayer che potrebbe essere proprio il chiacchierato remake di Crash Bash o un suo ipotetico erede.

Tuttavia, il leaker The Insider si è lasciato sfuggire che ci sarebbe anche un nuovo capitolo in sviluppo (via My Nintendo News): non è chiaro di cosa si tratti, ma i fan sono pronti a scommettere che potrebbe essere il quinto episodio della saga e un sequel di It’s About Time.

Actually 2 Crash games in development — The Insider (@TheReaIInsider) September 16, 2022

Naturalmente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali comunicati ufficiali: considerando però il moltiplicarsi degli indizi in rete, il ritorno di Crash Bandicoot potrebbe davvero essere più vicino del previsto.

Se dovessero arrivare ulteriori novità in merito, non mancheremo naturalmente di tenervi prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime notizie sul ritorno del marsupiale di casa Activision.

Ricordiamo che Crash Bandicoot potrebbe essere una delle tante saghe ad entrare ufficialmente in casa Microsoft, se l’acquisizione di Activision Blizzard verrà effettivamente confermata: la maxi operazione di mercato ha però subito un rallentamento, con l’organizzazione antitrust del Regno Unito che vuole approfondire ulteriormente la questione.