Crash Bandicoot starebbe per tornare (e l’indizio arriva da una pizza)

Crash Bandicoot sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, tanto che il peramele potrebbe essere davvero pronto a tornare con nuovi giochi, attualmente in sviluppo.

Dopo l’ottimo Crash Bandicoot 4 It’s About Time (lo trovate in sconto su Amazon) Activision non si è ancora pronunciata circa il ritorno dell’iconico – e un po’ pazzo – personaggio.

La stessa Toys For Bob, in occasione dell’anniversario del franchise, aveva rilasciato un indizio ai fan sulla continuazione delle sue avventure, con la promessa che ci saremmo rivisti «molto presto».

Tuttavia, secondo un affidabile leaker, i giochi in sviluppo sarebbero addirittura due, sebbene ora spuntano nuove e importanti conferme al riguardo.

Stando a quanto emerso in rete, sembra proprio che Crash Bandicoot 4 It’s About Time arriverà molto presto anche su Steam, e che un nuovo gioco farà capolino ai The Game Awards 2022, l’8 dicembre (via Gematsu).

L’indizio arriva nientemeno che da una pizza (sì, proprio così), visto che allo youtuber Canadian Guy è arrivato uno strano pacco che riproduce la scatola che normalmente contiene una pizza ma coi loghi e le scritte di Crash Bandicoot.

Il box è ricco di informazioni, tra cui la data d’uscita su Steam prevista per il 12 ottobre prossimo. Ma non solo: viene infatti suggerito anche l’arrivo di un nuovo capitolo che verrà annunciato proprio ai TGA di quest’anno.

Il tweet, ora rimosso (ma il video poco sopra no), non conteneva altre informazioni nello specifico, sebbene il titolo del presunto nuovo gioco dedicato al franchise di Crash potrebbe essere Wumpa League. Non ci resta quindi che attendere eventuali conferme ufficiali nel corso delle prossime settimane.

Secondo alcune fonti affidabili il prossimo capitolo potrebbe essere una rimasterizzazione di Crash Bash, sebbene al momento manchino anche in questo caso le conferme del caso.

Ricordiamo anche che Crash Bandicoot potrebbe essere una delle tante saghe ad entrare ufficialmente in casa Microsoft, se l’acquisizione di Activision Blizzard verrà finalmente confermata.