SpazioGames.it anche quest’anno è nella giuria dei The Game Awards

Da ormai un po’ di anni, ci siamo tutti abituati a passare in bianco la notte dei The Game Awards. Durante la serata di gala condotta e organizzata da Geoff Keighley, infatti, vengono premiati i migliori giochi dell’anno, secondo le nomination della giuria e i voti finali che mettono insieme le idee della giuria e del pubblico che vota online.

Siamo davvero felici e orgogliosi di confermare che anche quest’anno SpazioGames.it, con la sua redazione al gran completo, fa parte della giuria dei TGA 2022 in rappresentazione della critica italiana, per nominare e ora eleggere i titoli che riceveranno i premi.

I nominati, spiegano gli organizzatori, per la maggior parte delle categorie «sono scelti da una giuria internazionale di oltre 100 outlet di media e influencer, selezionati per la loro storia di valutazione critica del videogioco».

Nelle scorse ore vi abbiamo proposto l’elenco completo e ufficiale di tutti i nominati, eletti come tali sommando i voti di tutta la giuria. E, dato che siamo qui, approfondiamo come funziona il tutto.

SpazioGames.it anche quest'anno è nella giuria dei TGA 2022

Chi vota ai The Game Awards?

I voti finali ai The Game Awards sono pesati: il risultato finale dipende al 90% dal voto della giuria critica e al 10% dai voti degli appassionati, che possono esprimersi sul sito ufficiale scegliendo i titoli che preferiscono in ciascuna delle categorie.

Vi ricordiamo che anche quest’anno tornerà anche la categoria Player’s Voice, dove il GOTY sarà eletto al 100% dalle scelte dei giocatori. L’anno scorso, questo premio andò ad Halo Infinite.

Come è composta la giuria

La giuria coinvolge media provenienti da tutto il mondo e, come potete vedere nella pagina sul sito, gli outlet giurati sono così ripartiti:

4 per l’Italia ( SpazioGames.it , Multiplayer.it, Everyeye.it, RoundTwo)

( , Multiplayer.it, Everyeye.it, RoundTwo) 24 per gli USA

9 per il Regno Unito

3 per l’Argentina

3 per l’Australia

1 per il Benelux

9 per il Brasile

2 per il Canada

1 per il Cile

5 per la Cina

1 per la Colombia

1 per la Croazia

1 per la Repubblica Ceca

1 per la Danimarca

5 per la Francia

5 per la Germania

1 per la Grecia

4 per l’India

7 per il Giappone

1 per la Malesia

3 per il Messico

4 per il Medio Oriente

2 per il Perù

2 per le Filippine

2 per la Polonia

1 per la Romania

1 per Singapore

2 per il Sud Africa

3 per la Corea del Sud

5 per la Spagna

1 per la Svezia

1 per la Svizzera

1 per la Thailandia

1 per la Turchia

A questa giuria si sommano poi quelle specializzate per gli eSport (che contano 16 esponenti da svariati siti di tutto il mondo) e quella per l’accessibilità (con 18 giurati), che si sono espresse nelle categorie dedicate a questi temi.

Come voto ai The Game Awards?

Se volete votare i vostri giochi preferiti per dare forma alle scelte del pubblico, potete farlo:

Potete votare dal 14 novembre al 7 dicembre.

L’appuntamento con i The Game Awards è per l’1.30 italiana del 9 dicembre prossimo. Lo show, che dovrebbe durare un po’ meno che in passato (anche se l’evento ufficiale parla di circa tre ore, spot compresi) vedrà premiati tutti i vincitori nelle diverse categorie e permetterà anche di scoprire un po’ di novità in arrivo in futuro dal mondo dei videogiochi, come promesso da Keighley.

Come sempre saremo in piedi per seguirlo in vostra compagnia, per scoprire chi tra i giochi di quest’anno piuttosto particolare, per il mondo del gaming, porterà a casa più allori.