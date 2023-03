Counter-Strike 2 sembra aver trovato la soluzione definitiva per i cheater

I giocatori dello storico shooter di Valve sanno che i cheater sono stati sempre una piaga, ma Counter-Strike 2 sembra aver trovato una soluzione.

L’annuncio dell’esistenza del seguito-aggiornamento è arrivata qualche giorno fa, con una uscita per altro molto vicina.

Qualcuno ci sta già giocando, per altro, ma in un modo che non vi consigliamo assolutamente di replicare.

E chi ci sta giocando ha già scoperto il modo in cui Valve sembra aver trattato i cheater, con una soluzione probabilmente definitiva per il problema.

Come riporta PC Gamer, durante le prime partite di Counter-Strike 2 alcuni giocatori hanno assistito ad una situazione particolare, frutto del modo che Valve ha trovato per gestire il problema cheater.

Il codice del gioco menziona una funzione chiamata VAC Live che, a quanto pare, può annullare una partita in corso se viene rilevato un cheater.

Looks like some sort of new anti-cheat measure is in the works for Counter-Strike 2 called "VAC Live".

If a cheater gets detected during a match, the match will be cancelled! pic.twitter.com/PQY88sBlMl

— Aquarius (@aquaismissing) March 23, 2023