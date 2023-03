Counter-Strike 2, qualcuno ci sta già giocando gratis (ma vi sconsigliamo di farlo)

Counter-Strike 2 esiste, visto che Valve lo ha da poco reso ufficiale con tanto di data di uscita, per la gioia degli amanti dello sparatutto in questione.

Mettendo da parte Valorant (trovate dei crediti di gioco su Amazon), vero e proprio rivale del titolo di Valve, a quanto pare i giocatori sanno verso quale titolo volgere lo sguardo.

Counter-Strike 2 darà quindi un bello scossone al genere di appartenenza, visto che parliamo di un titolo che potrà essere giocato in forma totalmente gratuita, che troppo male non è.

Ora, come riportato anche da The Gamer, qualcuno starebbe già giocando a CS2 grazie a un leak di un file torrent davvero poco legale.

Counter-Strike 2 è stato annunciato all’inizio della settimana e i fan sono impazziti nel tentativo di partecipare al test ad accesso limitato.

Il test è iniziato lo stesso giorno dell’annuncio del gioco, con inviti mandati ai giocatori Steam in base a diversi criteri. Uno di questi è la durata del gioco, che ha portato alcuni giocatori ad andare AFK durante le partite solo per accumulare più tempo.

L’hype per CS2 è diventato così forte che alcuni hanno persino creato falsi account YouTube, portando poi ignari utenti verso siti di phishing.

Counter-Strike 2 got leaked with a torrent already pic.twitter.com/aZoTrd9e7S — Artie Yamamoto (@masterchaerge) March 23, 2023

Come notato dall’utente Twitter Artie Yamamoto, ora esiste anche una versione torrent di CS2 che può essere giocata solo tramite emulazione, sebbene si tratterebbe di una versione precedente del gioco senza multiplayer completo ma con una campagna per giocatore singolo, oltre a permettere di giocare partite locali via LAN.

La versione trapelata di CS2 proviene probabilmente da qualcuno che ha ricevuto l’invito al test e che ha poi “confezionato” i file rilasciandoli poi online, illegalmente.

Counter-Strike 2 sarà un aggiornamento gratuito quando arriverà quest’estate, quindi dal canto nostro non c’è fretta di mettere mano al gioco ora, in questa forma.

