Dopo Counter Strike 2, anche Left 4 Dead 3 potrebbe diventare realtà: Valve lancia l’indizio

Dopo l’annuncio a sorpresa di Counter Strike 2, nuovo aggiornamento gratuito per il popolare CS:GO, Valve potrebbe aver deciso di riportare in auge anche uno dei suoi franchise cooperativi più amati: Left 4 Dead 3 potrebbe infatti essere pronto a diventare realtà.

Alcuni ex sviluppatori avevano provato a realizzarne un sequel spirituale con Back 4 Blood (lo trovate su Amazon), ma il fascino della serie originale realizzata da Valve continua ancora oggi a rimanere intatto, nonostante non si veda ormai un nuovo capitolo da più di 13 anni.

Tuttavia, proprio il test ad accesso limitato di Counter Strike 2 potrebbe aver svelato il terzo capitolo dello sparatutto co-op che vede 4 persone affrontare un esercito di infetti: sembra infatti che gli sviluppatori abbiano lasciato un indizio importante nel codice di gioco.

Game Rant segnala infatti la scoperta dell’utente Reddit PaP3s, che ha individuato una stringa di codice nel test relativa proprio a Left 4 Dead 3, con tanto di categoria dedicata e nome ufficiale del prodotto.

Un riferimento sicuramente molto bizzarro da includere all’interno di Counter-Strike 2, il che ha fatto sospettare che potrebbe trattarsi di un indizio lasciato volutamente da Valve per anticipare l’imminente annuncio del terzo capitolo della saga.

Effettivamente, sia Left 4 Dead 3 che Counter Strike 2 erano da tempo al centro di diversi rumor che si sono intensificati sempre di più nelle ultime settimane, fino a quando non è stato confermato ufficialmente la nuova edizione dello sparatutto in prima persona.

È possibile dunque che anche i tempi per il terzo Left 4 Dead, così come è altrettanto possibile che si sia trattato solo di un semplice “easter egg” inserito di proposito per fuorviare gli utenti — il che non sarebbe così sorprendente, conoscendo la storia di Valve. Un’ipotesi che potrebbe essere confermata dalla categoria “priorità”, segnalata come “nessuna”.

Di conseguenza, in attesa di capire se si tratti di una semplice burla o se un annuncio sia davvero in vista, vi invitiamo a prendere questa scoperta con tutte le dovute precauzioni: vi terremo prontamente aggiornati come sempre sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

Nel frattempo, i fan potrebbero voler ingannare l’attesa con Back 4 Blood: come vi abbiamo infatti raccontato nella nostra recensione, «testimonia la chiara volontà di riesumare Left 4 Dead modernizzandone la formula», confermandosi l’erede non ufficiale della serie.

