No, una nuova Steam Deck next-gen non arriverà a breve, conferma Valve

È ormai passato un anno da quando Valve ha lanciato sul mercato la sua ambiziosa Steam Deck, una piattaforma da gioco che, pur essendo un vero e proprio computer, strizza l’occhio anche ai giocatori console, proponendo un approccio immediato alla sterminata libreria di videogiochi che si possono trovare proprio su Steam.

Dopo le difficoltò di scorte, durate fino allo scorso ottobre, oggi Steam Deck si può acquistare regolarmente sul suo sito ufficiale e sono molti gli appassionati che hanno deciso di portarla a casa, per giocare in modalità portatile i tanti titoli compatibili – che vanno da intriganti indie a perfino i giochi PlayStation portati su PC da Sony.

Il successo non è certo sfuggito agli occhi di Valve: intervistata da Rock, Paper, Shotgun nelle persone del designer Lawrenge Yang e dell’ingegnere Pierre-Loup Griffais, la compagnia ha espresso la sua grande soddisfazione per l’accoglienza avuta da Deck nel primo anno. E, per l’occasione, ha anche tranquillizzato chi temeva che presto potesse arrivare un nuovo modello: per il momento, il ciclo vitale dell’originale Deck non è per niente finito.

La nostra Steam Deck da 256 GB

«È stato davvero grandioso vedere l’accoglienza in questo primo anno» ha assicurato Griffai. «La parte più sorprendente, per me, è stata vedere la varietà di utilizzi a cui abbiamo assistito. Avevamo inteso Deck come una piattaforma flessibile che ti fa giocare come preferisci, ma quello che abbiamo visto arrivare dalla community continua a sorprenderci».

Effettivamente anche noi, nella nostra video recensione pensata per i giocatori che arrivano dalla console, abbiamo apprezzato la grandissima versatilità di Deck, che permette di giocare sul suo schermo, di collegare un monitor esterno, di buttarsi sul letto o, volendo di collegare un mouse e giocare con quello.

Sta già arrivando Steam Deck 2?

Nel corso della chiacchierata con Rock, Paper, Shotgun si è parlato anche dell’eventualità di una Steam Deck next-gen, con Valve che ha rassicurato chi l’ha comprata da poco o chi sta pensando di acquistarla.

Considerando anche il successo della piattaforma, Valve è interessatissima a capire cosa migliorare per il futuro e in una possibile nuova iterazione, ma non è una cosa che dovreste aspettarvi dietro l’angolo.

Come spiegato da Yang:

«[Il successo di Steam Deck] ci ha reso ancora più entusiasti, nell’osservare quello che potevamo migliorare. Ma una Deck davvero next-gen, con un significativo salto in avanti in termini di potenza di calcolo, non è qualcosa che ci si può aspettare per qualche anno».

Niente paura, insomma: Steam Deck ha ancora qualche anno davanti a sé. Era difficile pensare il contrario, anche considerando che è solo dallo scorso ottobre che le persone stanno riuscendo a comprarla senza dover affrontare code e bagarini.

Se siete curiosi di conoscere meglio questa piattaforma di gioco, vi ricordiamo che su SpazioGames.it trovate delle ricchissime guide che rispondono a tutte le vostre domande. Se avete già deciso di comprarla e volete sapere quanto tempo impiega a essere consegnata in Italia, invece, abbiamo una risposta anche per questo.