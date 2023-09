Half-Life 2 e altri in sconto a meno di 1 euro, da ora

Half-Life Alyx, il capitolo in VR uscito diversi mesi fa su PC, ha riportato in auge la serie targata Valve, sebbene ora sia i capitoli base di Half-Life che altri giochi della compagnia sono in forte sconto su Steam.

Half-Life 2 resta il capitolo più amato dai fan (tanto che lo trovate ancora su Amazon), ma i giocatori saranno felici di recuperarlo a un prezzo davvero ridicolo.

Mentre qualcuno ha realizzato un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, è il momento di mettere mano a molti giochi Valve al costo di meno di un euro.

Su Steam, infatti, la compagnia americana ha messo scontate del 90% alcune perle per niente male.

A questo indirizzo trovate infatti chicche come Half-Life 2 al costo di appena 0,97 euro, seguito dal primo capitolo a 0,81 euro e Portal 2 a 0,97 euro.

Ma non solo: anche Counter Strike: Condition Zero è proposto a soli 0,81 euro, cui fa seguito anche Day of Defeat Source a 0,97 euro e il primo Counter Strike a soli 0,81 euro (ma la lista di giochi è davvero lunga).

Insomma, si tratta di un'ottima occasione per mettere mano ad alcuni titoli Valve da valore indiscusso al costo inferiore a quello di un caffè al bar (fossimo in voi, quindi, non ci penseremmo due volte).

Restando in tema, l’altrettanto storico Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito, davvero da non perdere.

Per quanto riguarda invece di un altro fan project, mesi fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 davvero interessante.

Infine, il sempreverde Half-Life 2 riceverà un remaster sotto forma di mod, che aggiungerà al grande classico la grafica ray-traced, per un resa grafica davvero al passo coi tempi.