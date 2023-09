Sta arrivando un nuovo dispositivo da Valve, ma nessuno sa cosa sia

C'è qualcosa che sta bollendo nella pentola di Valve, ma per il momento è difficile dire di cosa potrebbe trattarsi. La notizia arriva dalla Corea, dove sono stati depositati i documenti per certificare un nuovo dispositivo, di cui però non ci è dato conoscere nessun altro dettaglio – all'infuori del fatto che funzionerà con il Wi-Fi 5 GHz.

I documenti, depositati presso la National Radio Research Agency della Corea del Sud, parlano di un «dispositivo wireless a bassa energia», indicato con il numero di identificazione RC-V1v-1030 (quello di Deck era 1010).

Il fatto che il device vanti il supporto al Wi-Fi 5 GHz a sua volta non ci dice granché, perché sono ormai tantissimi i dispositivi che si appoggiano a questa tecnologia.

A new Valve hardware device just received radio certification in South Korea



Valve Index was 1007

Steam Deck was 1010

??? is 1030https://t.co/AfgKorlyFZ pic.twitter.com/ECJPhqxTsu — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) September 7, 2023

Al momento non risultano documenti affini per questo dispositivo in altri uffici simili in giro per il mondo. In precedenza, come sottolineato da The Verge, dispositivi come Valve Index erano stati certificati in Corea del Sud solo giorni dopo l'annuncio iniziale – e non prima del reveal per il pubblico.

Difficile, quindi, capire di cosa potrebbe trattarsi. In passato, Valve aveva espresso l'interesse per proporre ulteriori device, rispetto a quelli che abbiamo già visto: potrebbe trattarsi di un rinnovato Steam Controller, potrebbe essere qualche novità legata alla realtà virtuale (vale la pena ricordare il suo eccellente Half-Life: Alyx), oppure potrebbero essere delle novità relative a Steam Deck.

In merito alla sua handheld, Valve dichiarò qualche mese fa di voler creare una nuova generazione quando le tecnologie avrebbero permesso di avere un'esperienza davvero next-gen, rispetto a quella attuale.

Ai microfoni di The Verge, inoltre, la compagnia aveva sottolineato di essere intenzionata a migliorare display e batteria per il futuro di Deck, mentre la questione di una "Deck più potente" sarebbe più spinosa, poiché gli sviluppatori si troverebbe a ottimizzare i giochi per Deck di generazioni differenti.

È un po' il discorso di Nintendo Switch che, pur avendo visto diverse re-release, ha mantenuto invariata la sua potenza di calcolo, in modo che i giochi venissero ottimizzati allo stesso modo per tutte le sue varianti. Chissà che anche il futuro di Deck non possa essere così ancora per un po'.

