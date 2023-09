Steam celebra i suoi vent'anni tagliando il prezzo di Steam Deck

Considerando che nelle prossime settimane vedremo anche l'arrivo di Lenovo Legion Go, possiamo dire che in un certo senso Steam Deck abbia dimostrato che c'è spazio eccome, sul mercato, per le handheld da gaming che fanno girare le librerie di videogiochi per PC.

Nonostante concorrenti più potenti, come ad esempio anche ASUS ROG Ally (la trovate su Amazon), Deck rimane anche attualmente un'ottima opzione per il suo rapporto qualità-prezzo – a maggior ragione quando Valve la propone anche a prezzo scontato rispetto agli abituali costi di listino, considerando che già di per sé Deck ha un costo più basso rispetto alle immediate concorrenti.

In occasione delle celebrazioni per i vent'anni di Steam, ecco che così il produttore ha deciso di coinvolgere anche Steam Deck, con uno sconto previsto su tutti i tre diversi modelli (che si differenziano per il taglio dell'archiviazione e alcune specifiche come la rifinitura del display, ma non per la potenza di calcolo) che sono attualmente sul mercato.

Grazie a questa promozione, come potete vedere sul sito ufficiale a questo link, potete acquistare:

Deck da 64 GB a 377,10 euro (-10% rispetto ai 419 euro di listino)

(-10% rispetto ai 419 euro di listino) Deck da 256 a 466,65 euro (-15% rispetto ai 549 euro di listino)

(-15% rispetto ai 549 euro di listino) Deck da 512 GB a 543,20 euro (-20% rispetto ai 679 euro di listino).

In pratica, con poco più di 540 euro potete portare a casa, con consegna tra una e due settimane, il modello di punta, con l'SSD più veloce e il vetro antiriflesso acidato.

Considerando che alcune proposte handheld hanno prezzi che partono da 799,99 euro (ma ce ne sono anche alcune dalle parti dei 1.000), potrebbe essere lo sconto che stavate aspettando per tuffarvi tra i "PC" portatili.

Vi ricordiamo che Steam Deck, come spiegato nella video recensione, può essere un'ottima opzione per chi arriva dalle console, più che altro perché tramite SteamOS funziona praticamente come una console: ha una dashboard interna a Steam da cui acquistare, scaricare e aggiornare i vostri giochi.

Tuttavia gira su Linux, il che significa che ufficialmente supporta solo i giochi di Steam e non tutti quelli che, ad esempio, girano su handheld che montano Windows (che sono dei veri e propri PC in miniatura, anche in come si approccia l'installazione dei giochi).

Se volete un confronto tra Deck e ROG Ally per capire le differenze tra la macchina di Valve e una handheld con Windows, ovviamente ci abbiamo già pensato.

Vi ricordiamo che da qualche tempo Valve ha lanciato anche la vendita di Deck ricondizionate, che a quanto pare ha avuto particolare successo – considerando che alcuni tagli risultano già esauriti.