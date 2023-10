C'è una nuova misteriosa Steam Deck in lavorazione, svelano dei documenti

Quando è stata interpellata in merito al possibile e imminente lancio di una nuova Steam Deck, sappiamo che Valve è sempre stata piuttosto chiara, poiché ha sottolineato di essere intenzionata ad aspettare un salto tecnologico più significativo di quello attuale, per aggiornare la sua amata piattaforma handheld.

A confermare questa visione sono sia le dichiarazioni di qualche tempo fa, quando si era parlato di almeno qualche anno di attesa, sia quelle più recenti, dove si capiva che difficilmente ci sarebbe stata una Steam Deck 2 prima di un paio di anni – poiché le tecnologie di quella attuale sono ideali per permettere agli sviluppatori di ottimizzare i loro giochi.

Nei giorni scorsi sono comunque emersi dei documenti, rilanciati dal sito specializzato Steam Deck HQ, dove effettivamente Valve fa riferimento a un modello aggiornato di Steam Deck, del quale però non ci è dato conoscere alcun dettaglio, se non che dovrebbe montare un modulo per il supporto al Wi-Fi 6E.

Questo modello è indicato nelle carte della FCC come "1030", sigla a cui si fa specifico riferimento come se fosse un modello differente della piattaforma. Che si tratti di una versione revisionata di mid-gen, che punta a migliorare il Wi-Fi di Deck?

Come scritto da Steam Deck HQ, «la lettera [che accompagna i documenti] parla del modulo che andrebbe integrato in una 'Steam Deck di Valve Modello 1030'. La lettera menziona chiaramente Steam Deck, mentre offre più dettagli sulle migliorie che questo cambiamento apporterebbe».

Valve Corporation Model: 1030 seems to be a revised Steam Deck model with AT LEAST a new Wi-Fi card capable of the 6E (6Ghz) spectrum pic.twitter.com/OLjzTPVXlr — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) October 4, 2023

Rimane da capire, certo, se potrebbe trattarsi come dicevamo di una versione revisionata con un Wi-Fi migliorato, o se questi documenti siano i primi per mettere in campo le idee per la futura erede di Steam Deck.

Nel frattempo, il fronte delle handheld si sta facendo sempre più interessante (e affollato): dopo la nostra video recensione di Steam Deck per i giocatori che arrivano dalle console, abbiamo discusso nelle scorse ore anche di quello che ha da offrire ad oggi ASUS ROG Ally. E, entro la fine del mese, è fissato anche il debutto di Lenovo Legion Go, altro PC handheld pensato per i videogiocatori.

Vi ricordiamo che su SpazioGames abbiamo un hub interamente dedicato alle console portatili, con notizie, recensioni e aggiornamenti a tema.