Un cosplay di The Last of Us è così clamoroso che Neil Druckmann pensa sia un’immagine del gioco

I cosplayer sono sicuramente tra i fan dei videogiochi che si distinguono per il loro piglio creativo: i costumi di alcuni raggiungono livelli di tale maniacalità che diventa spesso difficile distinguerli dai personaggi del gioco vero e proprio.

Il che è esattamente quello che è appena successo con la cosplayer conosciuta come Sandra Miller, che ha realizzato un cosplay di Ellie così dettagliato da sembrare uno screenshot di The Last of Us – Parte II (trovate l’artbook su Amazon) – peraltro di un momento particolarmente chiave del gioco.

Vista la fotografia, il director del gioco e co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, è rimasto decisamente sorpreso, al punto da commentare con «aspetta un attimo, quello è un cosplay? È fantastico!».

Hold up. That’s cosplay?! So good!!! — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 23, 2022

Considerando quante persone la foto ha raggiunto – perfetta nei costumi, nelle luci e nella messa in scena, andando a riprendere perfino il sopracciglio spettinato e spaccato di Ellie – Druckmann non è l’unico a essere rimasto sorpreso: molti giocatori si sono domandati se quella di Sandra fosse effettivamente una foto, al punto che la cosplayer ha pubblicato alcuni dettagli dietro le quinte per dimostrare come è stato raggiunto il risultato finale.

Cosplay by Sandra Miller

«Grazie a tutti per il supporto» scrive l’artista. «Inoltre, visto che c’è stato un sacco di dibattito: no, non c’è un singolo pixel preso dal gioco in questa immagine. Potete vedere facilmente che non c’è niente che corrisponda alla scena originale (i vestiti sono diversi, il pavimento, i capelli, perché sono tutti miei)».

Per quanto riguarda l’illuminazione della scena, Miller spiega di aver aggiunto una scena particolare su Lightroom (software di fotoritocco, ndr), per fare in modo che fosse più vicina alle luci viste nel gioco.

«Il mio obiettivo è rendere il mio lavoro il più accurato possibile, anche se questo significa scattare la stessa foto un sacco di volte, fino a quando non ottengo il risultato che voglio» racconta.

I add a setting in Lightroom to create this « cartoony » effect, and make the picture look more game like. Then I rework the colors. My goal is to make my work as accurate as possible, even if it means taking the same photo a bunch of times. I’ll try until I get what I want — Sandra Miller (@SandraMillrr) April 23, 2022

A riprova del fatto che la scena sia stata ricreata nella realtà, e quella nell’immagine non è semplicemente una schermata presa dal gioco, c’è anche un video che prende bonariamente in giro coloro che parlavano di computer grafica, che mostrano Miller mentre si sistema in posa.

Inutile dire che, anche in questo caso, lo stupore è stato parecchio, tra chi pensava che la prima immagine fosse un dipinto digitale e chi ammette che si tratti di «uno dei cosplay più fuori di testa che abbia mai visto». E sentiamo di poter decisamente concordare.

Uscito nel 2020, The Last of Us – Parte II ha portato a casa i 10/10 nella recensione del nostro Domenico Musicò ed è stato premiato come gioco della generazione dalla nostra redazione.

La saga di casa Naughty Dog vive ora un momento di rumor e lavori in corso: secondo le indiscrezioni, infatti, la software house di casa PlayStation starebbe lavorando a un possibile remake del primo episodio, che accompagnerebbe l’uscita della serie TV firmata da HBO e realizzata da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann stesso.

A proposito della produzione televisiva, sappiamo anche che Pedro Pascal sarà Joel e Bella Ramsey sarà Ellie – anche se il primo non è proprio riuscito a giocare i videogiochi per mettersi in pari, e pensa che in fondo in fondo, per non farsi influenzare nella sua interpretazione, sia stato meglio così.