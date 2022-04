L’attore di Joel ha provato a giocare The Last of Us, ma non ce la fa

Con il loro evolversi, molti videogiochi hanno sposato sempre di più la volontà di proporre un comparto narrativo articolato e che potesse lasciare il segno: è anche il caso di quanto fatto da Naughty Dog con i suoi due The Last of Us, che sono prossimi a diventare una serie TV prodotta da HBO.

Nella produzione televisiva, Pedro Pascal vestirà i panni del roccioso Joel Miller e nei giorni scorsi, nel corso di un’intervista concessa a GQ, il celebre attore aveva sottolineato che lo show non cercherà troppo di rincorrere il gioco.

A tal proposito, durante la sua chiacchierata con la rivista, l’attore che è stato anche Oberyn Martell in Game of Thrones (trovate ancora lo splendido cofanetto su Amazon) ha rivelato di aver provato a giocare The Last of Us, ma di essersi costretto ad abbandonare l’impresa. Il motivo? È completamente negato per i videogiochi, come lui stesso ammette.

La serie TV di The Last of Us è prodotta da HBO

Interpellato dall’intervistatore sui lavori in corso su The Last of Us, Pascal ha raccontato, in merito all’aver giocato o meno il gioco:

«È davvero triste, non ho proprio nessuna capacità. Ci ho provato, sai? Ma è stata solo una questione di tempo, prima che passassi il controller a mio nipote. C’è proprio bisogno di alcune abilità specifiche e io non le ho».

Messo in difficoltà dal gioco, insomma, Pascal ha preferito lasciare che a tenere il controller e procedere nell’avventura fosse suo nipote, mentre si limitava a guardarlo. O, almeno, a guardarlo finché il lavoro lo consentiva.

«Ho guardato fintanto che ho potuto, quel giorno» ricorda l’attore, che avete visto di recente anche in The Mandalorian. «Poi ho dovuto lasciare la Florida. Ma ho trovato Joel davvero impressionante, ho trovato che tutto costituisse un’esperienza davvero notevole a vedersi».

Scopriremo nei prossimi mesi, con ogni probabilità, quanto l’impatto dell’avventura del nipote avrà lasciato un segno nella recitazione di Pascal. A fargli compagnia all’interno del cast troveremo Bella Ramsey, che sarà Ellie, mentre lo show sarà prodotto e supervisionato da Craig Mazin (Chernobyl) e da Neil Druckmann stesso.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo di riepilogo, dove ripercorriamo tutte le notizie sulla serie TV, non sappiamo ancora quando l’adattamento televisivo di The Last of Us arriverà sugli schermi. Sappiamo, però, che ci saranno evidenti richiami anche al look dei personaggi, al punto che Ellie avrà perfino le stesse t-shirt del videogioco. Quando si dice badare ai dettagli…