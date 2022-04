The Last of Us, la serie TV non imiterà eccessivamente il gioco: parla Joel

La serie TV di The Last of Us, realizzata da HBO, è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del capolavoro realizzato da Naughty Dog, ma la produzione ha già garantito in più occasioni che non sarà un adattamento fedele al 100%.

Come spesso accade nelle trasposizioni da un medium all’altro, la trama del videogioco di The Last of Us (che potete acquistare su Amazon a meno di 10 euro) sarà infatti adattata adeguatamente per il medium televisivo, senza però risultare eccessivamente fedele.

Una nuova conferma in tal senso è appena arrivata grazie a Pedro Pascal, l’attore che interpreterà Joel Miller nella serie televisiva: in un’intervista rilasciata a GQ (via Wccftech) ha infatti svelato qualche dettaglio molto interessante.

Pascal ha infatti ammesso di aver provato a giocare a The Last of Us per prepararsi adeguatamente al suo ruolo, ma ha dovuto ammettere di non possedere grandi abilità da videogiocatore e di aver dovuto rinunciare, lasciando proseguire l’impresa a suo nipote.

L’attore ha però ammesso di aver trovato il gioco sbalorditivo, ma che questo lo ha spinto a una importante riflessione di non voler copiare in maniera eccessiva il capolavoro di Naughty Dog:

«Ho trovato Joel davvero impressionante e l’interezza [di The Last of Us] un’esperienza visiva notevole. Ma poi mi sono preoccupato che potrei volerlo imitare troppo, cosa che ritengo essere giusta in alcune circostanze e sbagliata in altre. Dunque ho voluto creare la giusta distanza, lasciandolo maggiormente nelle mani di Craig Mazin e di Neil Druckmann».

Pedro Pascal spiega infatti che il miglior modo di onorare un’opera è non solo quello di preservare gli aspetti più iconici, ma anche quello di includere elementi che lo spettatore non si aspetterebbe, a patto che ciò venga fatto da persone che la apprezzino.

L’interprete di Joel ha infatti utilizzato l’esempio di The Mandalorian, lo show dedicato a Star Wars di cui è protagonista, e della grande passione dimostrata dai suoi creatori: lo stesso amore, secondo Pascal, è visibile proprio in Mazin e Druckmann come creatori rispettivamente della serie e del videogioco e il loro input sarà fondamentale per rendere The Last of Us una serie di successo.

Questo garantirà anche una narrazione che possa essere di impatto non solo per chi conosce già l’opera principale, ma anche e soprattutto per gli spettatori che non conoscono il videogioco.

Ovviamente questo non significa che la serie sarà completamente diversa, ma anzi saprà essere molto fedele negli aspetti che contano davvero: recentemente è stato perfino confermato un dettaglio maniacale per Ellie.

Pedro Pascal in precedenza aveva avuto modo di commentare anche il set della serie, che aveva definito un’esperienza stupefacente.

Se siete curiosi di scoprirne di più sull’adattamento televisivo di HBO, in un nostro speciale abbiamo riepilogato tutto ciò che sappiamo sulla serie TV di The Last of Us.