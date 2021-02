PS5 ha una fan d’eccezione, Ariana Grande: ecco il suo gioco preferito

Da diversi anni ormai le console, come PS5, sono diventate un vero e proprio oggetto “mainstream”, entrate nelle case di tutti i giocatori.

Non è dunque una sorpresa che anche Sony abbia deciso di utilizzare alcuni tra gli influencer più famosi del web per la promozione di PlayStation 5, anche se diversi utenti fecero polemica su questa scelta di marketing.

La storia di oggi riguarda Ariana Grande, la talentuosa cantante che già in passato aveva manifestato il proprio amore per i videogiochi.

Come riportato infatti da DualShockers, Ariana ha recentemente avuto modo di confermare che non solo gioca moltissimo con PS5, ma che in particolare adora Sackboy: Una Grande Avventura.

La curiosità nasce in seguito ad una domanda di un fan, in merito al suo ultimo singolo Six Thirty.

Una delle frasi che canta Ariana Grande nel pezzo dice infatti «What you gon’ do when I’m bored, and I wanna play video games at 2 AM?», che tradotta diventa: «Che cosa hai intenzione di fare quando sono annoiata, e voglio giocare ai videogiochi alle 2 del mattino?».

La domanda del fan alla cantante è dunque ovvia: a quale gioco ti riferivi quando hai scritto questa frase?

Ariana Grande ha ammesso che:

Alla notizia ha immediatamente reagito anche l’account Twitter ufficiale di LittleBigPlanet il cui team, contentissimo delle sue parole, le ha prontamente dedicato un post sul proprio account social:

Hey @ArianaGrande! 👋

Our team and our wonderful community are super-excited to hear that it's #SackboyABigAdventure that you wanna play at 2AM!

It's literally music to our ears!

🎵🥰🎵 pic.twitter.com/RZm64N7G0s

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) February 12, 2021