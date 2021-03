Anthem, director lascia BioWare e non lo menziona neppure

BioWare non sta vivendo un periodo particolarmente fortunato e – in attesa della collection rimasterizzata della trilogia di Mass Effect – subisce un’ altra importante perdita.

Questa notizia si aggiunge gli addii avvenuti alla fine dello scorso anno di Casey Hudson – ex direttore generale di BioWare – e di Mark Darrah, l’allora produttore esecutivo del nuovo Dragon Age.

Stavolta tocca al director di Anthem Jonathan Warner che, attraverso un appassionato tweet, ha annunciato la separazione dall’azienda.

Warner ha ringraziato e raccontato che «Bioware è stata la mia grande casa dal più profondo del cuore da quasi 10 anni e desidero augurare loro tutto il meglio».

«DA (Dragon Age), ME (Mass Effect) e SWTOR (Star Wars: The Old Republic) sono in buone mani e non vedo l’ora di giocare da questo lato dello schermo».

So, today is my last day at BioWare, I’m moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can’t wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5

— Jonathan Warner (@Bio_Warner) March 26, 2021