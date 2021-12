Se state aspettando novità su Dragon Age 4, è meglio che non le vogliate ai TGA

Se dovessimo stilare un elenco dei giochi più attesi dai nostri lettori, ci sono ben pochi dubbi che nella listona finirebbe anche, e senza difficoltà, Dragon Age 4 – o qualsiasi sia il titolo finale per cui BioWare ed Electronic Arts opteranno.

Dopo l’annuncio di diverso tempo fa, infatti, le novità sostanziose sul gioco latitano e siamo fermi a un’illustrazione in tema per Halloween, a una defezione importante e agli indizi sempre più sensati che l’uscita del prossimo gioco di ruolo possa essere destinata solo alle console di nuova generazione.

Tuttavia, nelle scorse ore si è celebrato il Dragon Age Day – il corrispondente del 7 novembre dei fan di Mass Effect – durante il quale BioWare ha diffuso un post celebrativo per la sua saga. Tra le iniziative, sono stati anche pubblicati due racconti provenienti dal mondo di Dragon Age, ma non solo.

Il prossimo Dragon Age non sarà sicuramente tra gli annunci dei TGA 2021

In una nota con cui ci ha raggiunto, Electronic Arts ha infatti sottolineato, a nome di BioWare, che non avremo novità sul gioco prima del prossimo anno. Questo significa, in soldoni, che non dobbiamo aspettarci sorprese ai The Game Awards, dove evidentemente non ci sarà spazio per annunci a tema Dragon Age 4.

Come leggiamo nella nota ufficiale di EA e BioWare:

«A proposito di costruire nuovi mondi e storie che possiate esplorare, volevamo farvi sapere che stiamo ancora lavorando duramente per costruire la prossima esperienza single-player di Dragon Age. Siamo entusiasti in vista del prossimo anno, quando potremo dire di più su ciò a cui stiamo lavorando. Fino ad allora, vi lasciamo con due racconti brevi dal mondo di Dragon Age».

Rimane da capire, certo, quando nel 2022 potremo vedere qualcosa muoversi a tema, ma vale la pena rimanere in paziente attesa – affinché BioWare abbia tutto il tempo che ritiene necessario per lavorare al meglio sulla nuova iterazione, la prima dall’uscita di Dragon Age: Inquisition nel 2014.

Parallelamente, sappiamo che il team sta lavorando anche al ritorno di Mass Effect, con il nuovo misterioso capitolo che ha visto la pubblicazione di un’immagine, lo scorso novembre, capace di mandare in solluchero la fantasia dei fa – che hanno cominciato ovviamente a teorizzare sui legami tra la trilogia di Shepard e Andromeda per questo nuovo arrivo.