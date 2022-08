Com’era Elden Ring in origine? Molto diverso, a dire il vero

Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio titolo di culto, uno dei migliori esponenti del genere dei soulslike targati FromSoftware.

Ora, dopo l’uscita della patch 1.06 (ricca di novità di una certa rilevanza), qualcun altro ha deciso di rispolverare il gioco alle origini.

Come riportato anche da Wccftech, una prima build di Elden Ring è stata infatti mostrata in un lungo livestream, evidenziando molti dei cambiamenti che sono stati implementati nella versione finale del gioco.

Questa prima versione del souls di From è stata mostrata dal noto Lance McDonald in un livestream di oltre quattro ore che può essere visto su Twitch.

Lance è riuscito anche ad attivare la modalità Debug, utilizzata per mostrare nel dettaglio alcune delle differenze tra questa prima versione e quella finale ben nota ai giocatori di tutto il mondo.

A proposito di cambiamenti, From Software ha continuato a lavorare su Elden Ring dopo il suo rilascio avvenuto a febbraio, introducendo nuove funzionalità e apportando alcune modifiche al bilanciamento per un’esperienza nel complesso più piacevole.

L’ultima patch del gioco ha infatti introdotto alcuni miglioramenti per il multiplayer, modifiche per alcune armi specifiche oltre anche ad alcuni piccoli incrementi delle prestazioni per la versione PC.

