Vi manca Elden Ring? Arriva un soulslike 2D che gli fa il verso

Elden Ring è un gioco ormai entrato nel mito, tanto che i fan che hanno portato a termine il gioco sono rimasti a bocca asciutta di nuovi titoli al livello, perlomeno al momento.

Certo, di titoli ispirati a Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) ne è pieno il mercato, sebbene Elden Ring abbia sicuramente alzato l’asticella.

La pletora di soulslike in arrivo nei prossimi mesi, tra cui quello ambientato in una Parigi steampunk davvero notevole, è comunque considerevole.

Senza contare il promettente titolo made in Italy in arrivo nei prossimi mesi, ossia Project Galileo, è ora in arrivo un nuovo souls in 2D che strizza l’occhio proprio all’ultimo capolavoro di From.

Come riportato da Push Square, Moonscars è un gioco in 2D simile ai souls, in uscita per PS5 e PS4 il 27 settembre 2022.

Prendendo il controllo di un personaggio di nome Grey Irma, il vostro compito sarà quello di trovare lo Scultore e svelare così il mistero della sua esistenza, stando a quanto reso noto nella pagina Steam del gioco.

Si parla poi di un mondo realizzato in due dimensioni in cui potremo affrontare sfide brutali, il tutto in un ambientazione che pone l’accento sulla disperazione e lo sconforto.

Moonscars è il primo gioco realizzato dallo sviluppatore Black Mermaid, grazie all’editore Humble Games: sarà quindi interessante vedere se il gioco avrà il feedback sperato.

Prossimamente sarà il turno anche di Bleak Faith Forsaken, un soulslike horror che omaggia ovviamente i grandi classici targati From Software.

Ma non solo: parlando di Elden Ring, un giocatore ha portato la testimonianza di uno scontro contro un boss davvero molto ansiogeno (forse anche troppo).

Infine, un altro fan ha innestato in Elden Ring una delle mosse più iconiche tra quelle viste in Dark Souls, tanto che i giocatori non hanno impiegato troppo tempo prima di riconoscerla.