Com’è stato il 2022 di PlayStation? Ce lo dice Sony

Il 2022 di PlayStation è stato un anno sicuramente ricco, grazie a uscite di un certo calibro, tra cui anche il recente God of War Ragnarok.

Nonostante le scarse disponibilità di PS5 (la console è ancora introvabile su Amazon se non su invito), la situazione è destinata a migliorare, con un 2023 che promette di essere ancora più incisivo.

Ad oggi le PlayStation 5 piazzate in tutto il mondo sembrano essere in numero davvero cospicuo, cosa questa che lascia intendere che il marchio non sembra soffrire crisi alcuna.

Ora, dopo che pochi giorni fa Sony ha scelto i suoi personalissimi GOTY 2022, la compagnia nipponica ha pubblicato un video che ripercorre gli eventi del 2022.

Il filmato, pubblicato sui canali social italiani di Sony, ripercorre gli eventi del 2022 più significativi per i possessori di PS5 e PS4.

Presentato come fosse un video analogico (una vecchia videocassetta che viene riavvolta per riguardare varie sequenze), si tratta di un modo realmente particolare di ripercorrere l’anno ormai agli sgoccioli, contraddistinto da numeri giochi di spessore usciti sia sulla “vecchia” PlayStation 4 che sulla più performante PS5.

Poco sotto, il tweet in questione con il filmato che racchiude i momento più emozionati del 2022 targato PlayStation.

Che anno! I nostri buoni propositi per il 2023 sono continuare a giocare e non dare la colpa al lag #POVFesteDaPlayer pic.twitter.com/Dq46miRoki — PlayStation Italia (@PlayStationIT) December 28, 2022

Restando in tema di successi lato PlayStation, il TIME ha inserito God of War Ragnarok al primo posto nella classifica dei migliori titoli del 2022, sopra a giochi come Elden Ring.

Ma non solo: cos’è successo nel 2022 nel mondo dei videogiochi? Lo scopriamo nel diario pubblicato sulle pagine di SpazioGames, che riepiloga mese per mese i fatti più importanti.

Infine: videogiocatori, siete chiamati a eleggere i vostri giochi dell’anno per gli SpazioGames Awards! Avete tempo per votare fino alle ore 16.00 del 29 dicembre: a quel punto, i giochi saranno fatti e, raccolte le statistiche, procederemo a rendere noti i vincitori degli SG Awards 2022 entro la fine dell’anno