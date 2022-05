Come sarebbe Snorlax se esistesse davvero? Inquietante, almeno

Tutti i fan di Pokémon hanno immaginato, almeno una volta, di vedere le proprie creature preferite nella realtà, tra cui Snorlax.

Una piccola idea ce l’ha data il film ispirato a Detective Pikachu (lo trovate su Amazon), che ci ha mostrato come potrebbe essere il mondo reale abitato dalle creature collezionabili.

Ci siamo andati vicinissimo anche con Pokémon GO, il gioco in realtà aumentata che da anni sta facendo vivere la vita degli allenatori a tantissimi fan.

E mostriciattoli tascabili sono anche finiti all’interno di un questionario per entrare nell’Arma dei Carabinieri. No, non stiamo scherzando.

Snorlax è uno dei Pokémon più riconoscibili della serie, anche per via del modo in cui viene introdotto all’interno del gioco per la prima volta.

Il gigantesco se la dorme in mezzo alla strada, bloccando con il suo massiccio corpo il percorso principale che i giocatori devono affrontare per proseguire nell’avventura.

Snorlax è generalmente raffigurato come un Pokémon amichevole, anche se svegliandolo con il Poké Flauto si lancia all’attacco dell’allenatore. Tuttavia non è mai feroce, nonostante le sue dimensioni.

Ma come sarebbe Snorlax nel mondo reale? Sarebbe davvero così gradevole? Non proprio, se guardiamo al lavoro fatto da the.revival su TikTok.

Nel video, che trovate a questo indirizzo, gli autori hanno ricostruito un ipotetico incontro con uno Snorlax in un 3D fotorealistico che, per le dimensioni del mostro e la relativa peluria, non lo fa sembrare più così adorabile.

Effettivamente, se ci mettiamo nei panni di qualcuno che incontra un mostro gigante che dorme in mezzo alla strada, forse non saremmo di fronte alla più piacevole delle visioni.

Questo video, davvero ben fatto, ci ha fatto tornare in mente il modo in cui le creature vivono all’interno del mondo di Leggende Pokémon Arceus, che di recente tornerà con una serie animata.

Chissà come la ricetta dello Snorlax perfetto, nel libro di cucina Pokémon di cui vi abbiamo parlato di recente.