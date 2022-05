Pokémon, ecco il libro che vi insegna a cucinare… i Pokémon

I libri di cucina dedicati ai videogiochi si sono moltiplicati, ed ora Pokémon ha un secondo libro di cucina che, come dire, ribalta la situazione.

C’era già un primo ricettario chiamato “In Cucina con i Pokémon”, che potete trovare su Amazon, ovvero un libro di ricette dedicato a creare dei piatti a forma di Pikachu e compagnia bella.

Che si accompagna perfettamente al libro di ricette di Zelda, pur non ufficiale, per rimanere nel mondo gastronomico di Nintendo.

Per non parlare della ferrea dieta dei Witcher, che abbiamo scoperto grazie all’ennesimo libro di ricette dedicato, ovviamente, al videogioco fantasy di CD Projekt Red.

E adesso arriva My Pokémon Cookbook, un nuovo libro per gli appassionati di cucina e creature tascabili che ha un intento abbastanza particolare.

Come sarebbero i Pokémon se fossero deliziosi piatti o cocktail? Ce lo dice questo libro da cucina che trasforma Charizard in un piatto di tagliatelle all’arrabbiata.

Come potete vedere nella foto qui sopra, estratta dalla pagina Amazon statunitense, che mostra il processo di preparazione l’accostamento fatto con il Pokémon stesso.

Facile associare il drago di fuoco ad un piatto di tagliatelle dal gusto forte con punte di piccante. Ma Gengar cosa sarebbe?

Una deliziosa poké con frutta, noci, e yogurt ai mirtilli per donare quel colore violaceo tipico del Pokémon fantasma. Ve lo mangerete mai un Gengar in questo modo, voi? Perché sembra effettivamente delizioso.

My Pokémon Cookbook è attualmente in preordine, e sarà disponibile dal prossimo 25 ottobre 2022. Se vi volete cimentare in queste ricette, e tante altre, sappiate che è attualmente disponibile anche su Amazon Italia, ma solo in edizione limitata.

E, se davvero Pokémon Scarlatto e Violetto saranno associati ad arance ed uva come si vocifera, questo nuovo libro di ricette arriverà perfettamente in tempo con la nuova generazione.

Rimanendo nel tema delle cose deliziose, qualcuno ha realizzato una torta a forma di Kirby che vorremmo mangiare subito.