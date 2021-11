Com’è nata Abby di The Last of Us? Lo racconta… Abby di The Last of Us

Continuano a spuntare curiosità e racconti sull’ultimo lavoro di Naughty Dog, ovvero The Last of Us Part II, tanto è stata potente la portata del titolo.

Il tutto mentre continuano a trapelare informazioni anche sulla serie tv ispirata al primo capitolo, uno show a dir poco atteso.

Anche se, stando alle ultime voci di corridoio, pare che la serie HBO non si limiterà solo a quella storia, ma introdurrà elementi di The Last of Us Part II.

Un videogioco pieno di personaggi memorabili, anche se uno dei migliori probabilmente è passato in sordina e non ci avete fatto troppo caso.

Parlando proprio dei personaggi del gioco, Abby è sicuramente uno di quelli intorno al quale ci sono state le discussioni più feroci.

Per via del suo ruolo all’inizio dell’avventura, per ciò che rappresenta e, sfortunatamente, per l’odio che ha generato nella community dei videogiocatori.

Ma com’è nato il personaggio di Abby? Lo racconta… Abby stessa. O meglio la sua interprete, per la precisione la persona che ha prestato il volto al personaggio.

Se la fisicità è stata modellata sul possente corpo della bodybuilder Colleen Fotsch, i dialoghi interpretati dall’attrice Laura Bailey, il volto è quello di Jocelyn Mettler.

Jocelyn, già VFX Artist per Naughty Dog, ha raccontato su Reddit come è stato “diventare” Abby:

«Ero in pausa pranzo, ed un concept artist è venuto da me chiedendomi se potesse farmi delle foto, per averle come riferimento per un nuovo personaggio, e dissi ‘certo!’. Poi decisero di fare una scansione della mia testa per intero, ed usarla per il personaggio.»

