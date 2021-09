Come giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato

L’uscita di FIFA 22, l’ultimo capitolo della serie calcistica di EA Sports, è ormai imminente: ricordiamo infatti che il nuovo titolo sportivo uscirà ufficialmente su console e PC l’1 ottobre 2021.

Nel caso però facciate parte di quella categoria di giocatori che non riesce più ad aspettare, potrebbe interessarvi sapere che, se rispetterete alcune condizioni, vogliamo segnalare che potreste avrete la possibilità di giocare a FIFA 22 in Accesso Anticipato.

L’impazienza degli appassionati è certamente comprensibile, dato che si tratta probabilmente del titolo più ambizioso della serie: EA Sports ha anche svelato come intende andare oltre la next-gen.

Oltre al gameplay è stata riposta una grande attenzione anche alla colonna sonora del titolo, che sarà la più importante di sempre per il franchise.

Esistono due metodi principali che vi consentiranno di poter provare in anticipo l’ultimo titolo calcistico di EA Sports: pre-ordinare FIFA 22 Ultimate Edition o essere in possesso di un abbonamento EA Play.

FIFA 22 Early Access: come giocare in anticipo

Pre-ordinando FIFA 22 Ultimate Edition avrete diritto a giocare il titolo EA Sports a partire dal 27 settembre: potrete dunque iniziare a divertirvi con quattro giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale, previsto il primo ottobre.

Il 25 settembre sarà invece disponibile il pre-load del gioco, così da poter essere subito pronti per il giorno in cui avverrà lo sblocco anticipato del titolo.

Se sarete invece in possesso di un’iscrizione al servizio in abbonamento EA Play, disponibile su Xbox, PlayStation, Origin e Steam, sarete in grado di scaricare FIFA 22 a partire da oggi 22 settembre alle ore 19.00 italiane, con una settimana di anticipo.

Ricordiamo che Xbox Game Pass Ultimate include al suo interno proprio un’iscrizione a EA Play, dunque se siete già in possesso del servizio in abbonamento di Microsoft dovreste essere in grado di scaricare anticipatamente il titolo calcistico.

Questo metodo però possiede una limitazione da non sottovalutare: si tratta a tutti gli effetti di una prova anticipata e potrete giocare a FIFA 22 soltanto per un massimo di 10 ore prima del lancio ufficiale.

Ovviamente, se avrete già acquistato o pre-ordinato FIFA 22, sarete però in grado di riprendere i vostri dati di salvataggio a partire dal 1 ottobre, data di lancio ufficiale.

Qualunque sia il metodo finale che utilizzerete, sarete in grado di provare l’esperienza completa di FIFA 22 in anticipo, inclusa la possibilità di utilizzare le calciatrici femminili che daranno filo da torcere agli uomini.

Nel frattempo, EA Sports ha già svelato quali saranno i giocatori più forti di FUT: la lista dei calciatori più forti include anche un italiano.

Continueranno comunque a essere presenti le loot box, anche se è stata annunciata una modifica per renderle più «trasparenti».