FIFA 22, ecco chi sono i più forti in FUT: c’è anche un italiano

A poche settimane dall’arrivo di FIFA 22, spuntano le immancabili valutazioni dei giocatori in FUT, Fifa Ultimate Team.

All’interno di FIFA 22 sarà possibile, come sempre, collezionare i giocatori preferiti per creare la squadra più forte possibile con cui sfidare tutto il mondo.

Proprio di recente Electronic Arts ha celebrato un grande campione all’interno di FUT, con un kit speciale e delle iniziative dedicate.

E per quanto riguarda il gameplay, in particolare la versione PlayStation 5, durante la partita segnare sarà ancora più realistico stando ad EA.

Nella giornata di oggi, Electronic Arts ha svelato i giocatori più forti di FUT in FIFA 22, e ci sono delle sorprese.

Attraverso il sito ufficiale è stata pubblicata la lista delle valutazioni dei giocatori migliori, ecco la top 5:

Lionel Messi, 93

Robert Lewandowski, 92

Cristiano Ronaldo, 91

Kevin De Bruyne, 91

Kylian Mbappé, 91

Nella lista è presente anche il nostro Gigio Donnarumma, inserito nella lista con un sonoro 89 di punteggio.

L’ex-giocatore del Milan, nonché portiere della nazionale campione d’Europa, è di fatto il quarto portiere al mondo per FIFA, dietro a giganti come Oblak, Neuer e Ter Stegen.

Messi è ancora il più forte giocatore del mondo per FUT, nonostante non sia più giovanissimo, scalzando di nuovo Cristiano Ronaldo in classifica.

Mentre Mbappé che l’anno scorso era al centro di una polemica, proprio per il suo valore, che i tifosi ritenevano gonfiato in quanto uomo copertina, quest’anno ha 91.

In FIFA 22, nella versione finale, ci saranno ben sedici squadre di Serie A con licenza esclusiva.

Curioso il caso di una delle squadre presenti nel gioco, scomparsa dalla lista per colpa di un personaggio a dir poco singolare.

Infine, per prepararvi al meglio alla prossima stagione di FUT, ecco una partita completa di FIFA 22 tra giocatori professionisti.