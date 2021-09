FIFA 22, le giocatrici daranno filo da torcere agli uomini

FIFA 22 si prepara imperterrito alla prossima stagione calcistica, e con l’avanzare delle settimane emergono sempre più informazioni sul titolo sportivo.

Mentre la community degli appassionati di calcio videoludico continuano a macinare partite in FIFA Ultimate Team, è tempo per EA di mostrare i grandi calibri.

Quelli di oggi sono relativi ad una funzionalità che tornerà proprio in FIFA 22, una di quelle che non farà piacere proprio a tutti i giocatori.

C’entrano i migliori talenti, in un certo senso, come quelli che recentemente abbiamo visto essere i giocatori con le migliori valutazioni.

In FIFA 22 tornerà il calcio femminile, una funzionalità già introdotta nelle precedenti edizioni, ed è stata pubblicata la lista delle migliori giocatrici all’interno del gioco.

Lo riporta Dualshockers, attraverso le comunicazioni ufficiali diramate da Electronic Arts.

La lista include le migliori 22 giocatrici professioniste presenti in FIFA 22, ed eccola qua:

Sara Dabritz , Germania – 87

, Germania – 87 Lindsey Horan , USA – Overall 87

, USA – Overall 87 Kim Little , Scozia – 87

, Scozia – 87 Amel Majri , Francia – 87

, Francia – 87 Jenni Hermoso , Spagna – 87

, Spagna – 87 Becky Sauerbrunn , USA – 88

, USA – 88 Alexandra Popp , Germani – 88

, Germani – 88 Fran Kirby , Inghilterra – 88

, Inghilterra – 88 Christine Sinclair , Canada – 89

, Canada – 89 Lieke Martens , Olanda – 89

, Olanda – 89 Eugenie Le Sommer , Francia– 89

, Francia– 89 Julie Ertz , USA – 89

, USA – 89 Alex Morgan , USA – 90

, USA – 90 Megan Rapinoe , USA – 90

, USA – 90 Tobin Heath , USA – 90

, USA – 90 Caroline Graham Hansen , Norvegia – 90

, Norvegia – 90 Dzsenifer Marozsan , Germania – 90

, Germania – 90 Amandine Henry , Francia – 90

, Francia – 90 Samantha Kerr , Australia – 91

, Australia – 91 Wendie Renard , Francia – 92

, Francia – 92 Lucy Bronze , Inghilterra – 92

, Inghilterra – 92 Vivianne Miedema, Olanda – 92

Possiamo notare una grande presenza di giocatrici statunitensi, con gli USA che hanno la maggiore rappresentanza all’interno della lista.

Per quanto riguarda i punteggi in generale, beh, possiamo dire che non hanno niente da invidiare ai colleghi uomini che Electronic Arts ha già messo in lista dal migliore al peggiore.

Tra le squadre dei giocatori maschili ce n’è una che è scomparsa misteriosamente, e c’entra Deadpool curiosamente.

Segnare, in FIFA 22, sarà ancora più realistico specialmente su PS5, grazie ad una funzionalità unica della console Sony.

Infatti il prossimo titolo di Electronic Arts ha ambizioni molto alte, perché andrà addirittura oltre il concetto di next-gen.