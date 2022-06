Cloud o Zack? I fan di Final Fantasy VII hanno scelto il loro preferito

Una Square Enix in grande spolvero ha sorpreso tutti annunciando Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, oltre anche a Final Fantasy VII Rebirth.

Il primo è il remake del piccolo classico che spopolò su PSP molti anni fa (che su Amazon è ancora avvistabile a prezzo basso), mentre il secondo è il sequel dell’ormai noto FFVII Remake in arrivo su PS5 durante ‘il prossimo inverno’.

Il ritorno di Crisis Core è stato accolto piuttosto calorosamente dai fan, i quali si sono ora dati appuntamento sui forum per partecipare a un sondaggio davvero particolare.

Quindi, tra un’opera d’arte dedicata a Final Fantasy VII e un’altra, gli appassionati sono stati chiamati a scegliere quale tra i due protagonisti storici della serie – vale a dire Zack Fair e Cloud Strife – è il loro preferito.

Via ResetEra, un sondaggio indetto tra i giocatori mira infatti a scoprire quale sia l’eroe armato di spadone più amato di sempre.

Zack è apparso per la prima volta nell’originale Final Fantasy VII, SOLDIER di 1ª classe e grande amico del protagonista.

Il suo ruolo è molto marginale nella storia originale, ed appare di fatto solo durante alcuni flashback nel subconscio di Cloud. Resta il fatto che è colui da cui l’eroe ha ereditato la sua Spada Potens.

Nonostante ciò sembra proprio che la preferenza assoluta dei giocatori sia andata verso Cloud, lasciando a bocca asciutta il povero Zack.

Il 68,2%, vale a dire ben 135 votanti, hanno infatti deciso che Cloud è l’eroe più carismatico di Final Fantasy VII, contro un misero 31,8% con 63 voti per Zack.

Nonostante ciò, qualcuno difende a spada tratta il ragazzo dai capelli scuri: «chi ha gusto sa che Zack è un protagonista superiore. A tal punto che persino Cloud ha cercato di essere come lui e ha fallito».

Restando in tema, avete letto che Tetsuya Nomura ha da poco confermato di essere già al lavoro sulla terza parte di Final Fantasy VII Remake?

Ma non solo: alcune immagini comparative mettono a confronto la versione originale di Crisis Core con il rifacimento in uscita a fine anno, mostrando le novità tecniche messe in piedi da Square Enix.