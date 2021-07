La cinese Tencent acquisisce lo studio di un’esclusiva PS5 di lancio

Tencent ha annunciato l’intenzione di acquisire in toto Sumo Group, la compagnia britannica dietro una delle prime esclusive PS5.

Il conglomerato cinese sta così per mettere le mani sul team di sviluppo che ha lavorato, tra le altre cose, a Sackboy Una Grande Avventura.

Le due realtà sono già partner: prima dell’accordo da $1.27 miliardi, Tencent – che ha appena fatto una manovra simile in Yager – possedeva (e ancora possiede, fino a quando non sarà approvato dagli azionisti) l’8.75% di Sumo.

La software house inglese ha collaborato a lungo anche con Xbox, realizzando in ultimo Crackdown 3 per Xbox One e PC.

Nel momento in cui si concluderà la transazione, lo studio di Sonic & All-Stars Racing Transformed diventerà dunque parte di Tencent.

A quanto dichiarato, Sumo continuerà a lavorare ai suoi progetti già esistenti, che includono giochi per altri publisher, com’è stato nel caso di Sackboy Una Grande Avventura (anche per PS4).

Curiosamente, è la seconda software house ad aver lavorato ad un titolo di lancio per PS5 che viene acquisita in poche settimane.

«Il board di Sumo crede fermamente che i suoi affari beneficeranno dell’ampio ecosistema gaming, dell’expertise comprovato e delle risorse strategiche di Tencent», ha dichiarato il chairman non esecutivo Ian Livingstone in un comunicato.

Tencent, dal valore superiore ai $680 miliardi, è ormai nota per i suoi investimenti nel mondo dei videogiochi: sono sparsi per 800 compagnie, come riferisce VGC.

Attualmente, è proprietaria dell’intera Riot Games (League of Legends), possiede il 40% di Epic Games e ha azioni in Activision Blizzard, Ubisoft, Bluehole (PUBG), Platinum Games e Marvelous Inc.

Dal punto di vista di chi vende, c’è indubbiamente la volontà affermata da diverso tempo di Sumo di entrare nel campo dei tripla-A con una sua proprietà intellettuale, e questo accordo le garantirà le risorse necessarie per farlo.

Per dare un’idea del valore dell’azienda, nonostante sia poco conosciuta, Tencent è salita sul podio tra quelle più importanti in ambito gaming nel 2019, dietro solo a Sony e davanti a Nintendo.

Secondo un’importante casa di analisi, ci sarebbe stata l’idea (non sappiamo se scartata o meno) di acquisire addirittura l’intera Ubisoft.

Per l’industria britannica si tratta della seconda cessione ad un gigante estero, dopo quella di Codemasters ad Electronic Arts, nel giro di pochi mesi.