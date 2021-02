Codemasters entra nella grande famiglia di EA: l’annuncio ufficiale

Con un annuncio che era nell’aria già da alcune settimane, il colosso americano Electronic Arts ha ufficializzato la notizia che la software house britannica Codemasters è entrata a far parte della sua rosa di team di sviluppo.

Dopo un primo tentativo di acquisizione del gruppo da parte di Take-Two Interactive, a inizio febbraio EA ha messo sul piatto un’offerta da 1.2 miliardi di dollari (pari a 7.98 dollari per azione), una proposta tenuta caldamente in considerazione dagli azionisti di Codemasters, i quali avrebbero infine dato l’ok finale )ora messo nero su bianco).

Poco sotto, il tweet della compagnia pubblicato poco fa via social, il quale ufficializza in veste pressoché definitiva l’inizio della partnership tra le due compagnie:

We're excited to welcome @Codemasters to the EA family! 🚗💨 pic.twitter.com/y3yYB94vmF

— Electronic Arts (@EA) February 18, 2021