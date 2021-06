Spec Ops The Line, lo studio finisce nelle mani di Tencent

Una nuova acquisizione per Tencent, che stavolta ha messo a segno un colpo importante nei ricordi di molti giocatori.

Il conglomerato cinese, che sta facendo spese a destra e a manca da qualche anno, ha infatti acquisito una quota di maggioranza nello studio di Spec Ops The Line.

La notizia è stata confermata oggi da Yager, con la software house tedesca che ha fornito tutti i dettagli al riguardo.

La mossa non arriva di certo come una sorpresa, dal momento che Tencent già possedeva una quota di minoranza nella compagnia.

Si tratta dell’ultima operazione di una lunga fila per la casa asiatica, però, che non sembra voler fermare la propria conquista dell’Occidente videoludico.

A gennaio era toccato a Klei, di Don’t Starve, e s ubito dopo a Dontnod, la software house dietro Life is Strange e Tell Me Why.

Tencent possiede inoltre quote in Epic Games e ha assunto il controllo totale di Riot Games, il gigante di League of Legends.

Yager sta ora lavorando al free-to-play The Cycle, che si spera possa competere con gli altri top del mondo multiplayer.