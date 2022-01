Che videogiochi escono nel 2022? Ecco l’infografica che fa sognare

Il 2022 è appena iniziato e, ovviamente, non possiamo non iniziare a fare i conti con i videogiochi che usciranno nei prossimi 365 giorni.

Già solo il prossimo mese di febbraio sarà ricchissimo di uscite, dove il solo Elden Ring rischia di sovrastare qualsiasi altro videogioco.

Febbraio 2022 continua, nel frattempo, a riempirsi di titoli che vengono rinviati proprio in quella data, come se già non bastasse tutto quello che c’è.

Un anno che, in generale, già si prospetta ricco di videogiochi molto interessanti, tra novità assolute e porting importanti.

Ma quanti sono, esattamente, i giochi che usciranno nel 2022? Cercando di fare un conto possiamo scoprire che, con nostra sorpresa, sono più di quelli che ci aspettavamo.

Ci viene in soccorso una piccola infografica creata dall’insider Shinobi che, su Twitter, ha fatto un collage di tutte le uscite confermate finora.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, presa dal tweet in questione, bisogna cominciare a segnare le date per pianificare le sessioni di gioco future. E questi sono solo i titoli annunciati, a cui ne verranno aggiunti sicuramente degli altri.

Si prospetta davvero l’imbarazzo della scelta, da Horizon Forbidden West fino a Starfield, per non parlare di Forspoken e God of War Ragnarok ovviamente.

C’è quel Hogwarts Legacy di cui si parla sempre di più, e potenziali sorprese come Gotham Knights o Ghostwire Tokyo, giusto per citarne un paio.

Lì in fondo, senza data, c’è anche quel The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 di cui attendiamo di sapere ancora il nome, addirittura.

Senza avere ancora una conferma precisa, pare che la nuova avventura di Link uscirà alla fine dell’anno, che sarà ancora più interessante per Nintendo Switch.

Ma il 2022 è partito con una brutta notizia: l’E3 non si farà neanche quest’anno, e la Gamescom è ancora da definire.

Per Sony, invece, a brevissimo si potrebbe partire alla grande con un nuovo State of Play, pieno di annunci e novità.