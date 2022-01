Le uscite dei videogiochi di gennaio 2022, tra porting e debutti assoluti

Sarà un 2022 di tante e importanti uscite, anche considerando che il 2021 ha avuto una seconda metà sonnecchiante dal punto di vista degli AAA. Lo sarà a partire dal mese di gennaio, che carburerà con alcuni nomi di rilievo che non si faranno attendere troppo.

A dominare saranno soprattutto i porting: il primo è quello su PC di Monster Hunter Rise, che dopo essere arrivato lo scorso anno su Nintendo Switch è pronto a compiere il salto su Windows il 12 gennaio.

Subito dopo, il 14 gennaio, sarà la volta dell’arrivo di Kratos su PC, con God of War che è il prossimo ad aggiungersi all’elenco delle esclusive PlayStation che sbarcano anche su computer. Farà un percorso simile anche Uncharted: Legacy of Thieves, che includerà Uncharted 4 e Uncharted: L’eredità perduta. Nel 2022 il cofanetto sarà anche su PC, ma dal 28 gennaio potrete giocarci su PlayStation 5.

Leggende Pokémon Arceus arriva questo mese

Le nuove uscite originali sono affidate ad altri due grandi nomi: il 20 gennaio metteremo le mani sul nuovo Rainbow Six Extraction, la nuova iterazione della longeva serie di sparatutto tattici nati dai romanzi dello scrittore Tom Clancy. Il 28 gennaio, invece, sarà finalmente la volta di Leggende Pokémon Arceus, il nuovo titolo completamente originale dedicato ai mostriciattoli più famosi del mondo – che avrà un approccio più aperto che in passato, ma non sarà open world come era sembrato in un primo momento.

Se volete fare il punto su tutte le uscite dell’anno vi raccomandiamo come sempre di vistare la nostra pagina riassuntiva di tutte le prossime uscite videoludiche, che potete trovare all’indirizzo di seguito:

Di seguito, invece, riassumiamo le uscite più rilevanti di questo gennaio 2022.

I videogiochi in uscita a gennaio 2022