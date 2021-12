Breath of the Wild 2 uscirebbe a novembre, alla fine di “un grande 2022”

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è uno dei videogiochi più attesi del 2022, ed ogni informazione che riceviamo al riguardo è come acqua fresca.

Sarà, come sapete, il sequel del capolavoro per Nintendo Switch, uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, ed ha rotto ogni barriera con i precedenti capitoli in termini di gameplay.

Ed è talmente atteso che, nel corso dei The Game Awards 2021, è entrato nelle tendenze mondiali anche senza essersi presentato in alcun modo.

L’ultimo trailer risale a questa estate, e da allora non abbiamo avuto più nessuna notizia su Breath of the Wild 2 purtroppo.

In chiusura di questo 2021 arriva, come un colpo di reni, un insider ben informato che rivela quella che potrebbe essere la finestra di lancio di Breath of the Wild 2.

Come riportato da Wccftech, lo storico ex-caporedattore di IGN US avrebbe intercettato alcuni membri dell’industria dei videogiochi, nonché persone legate a Nintendo, e scoperto quando il titolo potrebbe arrivare.

Il nuovo The Legend of Zelda sembrerebbe in uscita a novembre 2022, alla fine di un anno che è stato definito “grande” da parte degli informati.

Peer Schneider, questo il nome dell’ex-giornalista, ha ottenuto queste informazioni durante una chiacchiera molto proficua durante gli ultimi The Game Awards:

«Ho avuto modo di passare del tempo con alcune persone dell’industria, e sembra che Nintendo avrà proprio un grande anno. Quindi, non prenderei l’assenza di roba importante [ai The Game Awards] come un segno che Breath of the Wild 2 verrà rimandato o che non abbiano altre cose, perché sembra… che le persone in Nintendo siano molto entusiaste riguardo il 2022.»

Ovviamente questa informazione non va presa come oro colato, ma sembra comunque assolutamente plausibile considerando che Breath of the Wild 2 è stato annunciato nel 2019.

Effettivamente, ci aspettavamo di vedere qualcosa durante l’ultimo evento di Geoff Keighley, visto che lo stesso presentatore ci aveva fatto intendere che il titolo Nintendo ci sarebbe stato.

Invece, sembra proprio che dovremmo aspettare ancora per rivedere il gioco, come avevamo scoperto qualche tempo fa.

Per recuperare tutto quello che vi serve sapere, vi consigliamo di leggere la nostra lunghissima analisi sul gioco.