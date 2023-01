Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Sono passati 4 anni dal reset dei lavori

Metroid Prime 4 è ormai destinato a entrare nella storia come uno dei più grandi misteri in casa Nintendo: lo sviluppo del quarto capitolo della serie dedicata a Samus Aran ha avuto notoriamente non pochi problemi, che si sono rivelati essere talmente gravi da costringere il publisher a riavviarne addirittura lo sviluppo.

Dopo il grande successo ottenuto da Metroid Dread (lo trovate su Amazon), i fan sono infatti ormai incuriositi di scoprire come procedano i lavori dedicati al quarto capitolo della saga nata su GameCube, che proprio oggi compie 4 anni dall’annunciato riavvio dei lavori da parte di Retro Studios.

L’annuncio a sorpresa arrivò infatti nell’ormai lontano 25 gennaio 2019: da allora non è più arrivato alcun annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori o di Nintendo, che continuano a lavorare in un silenzio ormai diventato assordante per gli appassionati.

Se pensiamo che l’annuncio ufficiale avvenne addirittura nel 2017, ovvero ormai quasi 6 anni fa, diventa inevitabile la domanda che si stanno ormai ponendo molti appassionati: «Che fine ha fatto Metroid Prime 4?».

L’ultima presunta novità ufficiale risale soltanto allo scorso febbraio, quando venne pubblicata l’immagine che vi abbiamo riportato qui sopra come nuovo banner di Retro Studios, raffigurante Samus Aran e quella che sembrerebbe essere una colorazione richiamante Sylux, già pre-annunciato come antagonista del quarto capitolo.

Ma da allora non sono più state mostrate né nuove immagini né alcuna informazione ufficiale da quelle famose scuse che arrivarono dal managing director Shinya Takahashi, nel video che riporteremo di seguito per i fan più nostalgici:

Vorremmo poter chiudere questa analisi svelandovi novità imminenti svelate dallo studio, ma sfortunatamente al momento lo sviluppo sta procedendo nel più assoluto mistero: non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che la situazione possa sbloccarsi il più velocemente possibile.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità: nel frattempo, un leaker che ha predetto numerosi annunci importanti di casa Nintendo aveva lanciato un indizio legato proprio al ritorno di Prime.

Non sappiamo se si riferisse a un possibile remaster dei primi capitoli, particolarmente chiacchierati, o proprio a Metroid Prime 4: in ogni caso, pur invitandovi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, potrebbe essere arrivato il momento di sperare.