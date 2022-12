Metroid Prime 4 potrebbe tornare presto, c’è un indizio importante

Metroid Prime 4 è un titolo che, ogni tanto, torna a rimbalzare tra rumor e dicerie perché troppo tempo è passato dalla sua scomparsa.

L’assaggio di Metroid Dread, anche in edizione speciale su Amazon, è senz’altro bastato ai fan della cacciatrice di taglie per ingannare l’attesa.

Sono passati cinque anni dal suo annuncio, a cui è seguito dopo altri due anni la tabula rasa sul progetto e il successivo riavvio dei lavori.

E mentre quest’anno il primo Metroid Prime ha compiuto vent’anni, poche ore fa è arrivato un indizio importante per l’arrivo del nuovo capitolo.

Non è Nintendo a dare suggerimenti di qualche tipo, ma un leaker estremamente affidabile che fa presagire il ritorno di Metroid Prime 4.

La storia riportata da My Nintendo News ci fornisce anche un interessante storico di Fun Way, il leaker in questione, che spesso ha predetto con estrema precisione gli annunci di Nintendo.

Il leaker ha preannunciato in maniera sibillina Skyward Sword HD, Splatoon 3 e l’ultimo Wario Ware prima di essere annunciati nei rispettivi Direct.

Di recente ha anche anticipato il nome del sequel di Breath of the Wild, inviando un messaggio ad un moderatore di Reddit in cui diceva che i giocatori avrebbero pianto “lacrime di gioia” (“Tears of joy”, in inglese).

La gola profonda è tornato alla carica inviando un nuovo messaggio: “Do you think everyone is primed and ready?”, che in italiano può essere tradotto in “Pensi che tutti siano preparati e pronti?”.

Visto che ha adottato lo stesso modus operandi per ogni leak poi confermato, stavolta è probabile che Metroid Prime 4 stia tornando.

Oppure, come altra opzione plausibile, Nintendo potrebbe annunciare Metroid Prime in versione remastered o remake, un’altra possibilità che è stata spesso riferita da molti ben informati.

Considerando che inizialmente la release di questo pacchetto era piazzata per le vacanze natalizie di quest’anno, c’è ancora il mese di gennaio come finestra temporale possibile.

