C’è un’animazione di Red Dead Redemption 2 che (forse) non conoscete

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più amati degli ultimo anni, tanto che i fan continuano a scoprire (e riscoprire) chicche e curiosità sul titolo western più realistico di sempre.

Senza nulla togliere al primo e indimenticabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world ambientato nel Far West è infatti un’esperienza così vasta e ricca di sfumature da lasciare ancora oggi basiti, a diversi anni dall’uscita del gioco.

Del resto, oltre ad essere ancora magnifica dal punto di vista tecnico, l’avventura di Arthur Morgan ha dalla sua tutta una serie di particolarità in grado di rendere il gioco ancora più incisivo.

Così, mentre i fan stanno esprimendo tutto il loro disappunto per le condizioni in cui versa Red Dead Online, qualcuno ha scovato un’animazione che a parecchi potrebbe essere sfuggita.

Via Reddit, un fan ha scoperto – probabilmente con leggero ritardo – che in alcuni punti specifici della mappa di RDR2 è possibile sedersi sul bordo di un precipizio, riuscendo così a riposarsi un po’ godendosi allo stesso tempo il panorama come mai prima d’ora.

Si tratta infatti di un modo davvero notevole per ammirare le bellezze delle lande selvagge messe in piedi dai grafici Rockstar, ancora oggi uno spettacolo davvero magnifico.

Poco sotto, una clip che mostra questa interessante scoperta da parte dell’utente noto come “PSYC4O”:

Ma non solo: un altro giocatore ha specificato che nella mappa di Red Dead Redemption 2 vi sono un gran numero di punti di interesse in cui è possibile sedersi e ammirare così il paesaggio.

Poco sotto, trovate una pratica mappa grazie alla quale scovare tutti questi “Resting Spots” in cui questa feature può essere attivata senza troppi problemi (un grazie all’utente Reddit “Impossible_Phase”).

