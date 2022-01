Red Dead Redemption 2, i fan sono infuriati dopo l’ultimo aggiornamento

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi Rockstar più apprezzati di sempre, tanto quanto il suo comparto multigiocatore, ossia Red Dead Online.

Rispetto al primo e indimenticabile Red Dead Redemption, il sequel dell’open world a tinte western ha infatti creato una vera e propria community di giocatori in rete davvero molto appassionata.

Questo anche perché l’avventura di Arthur Morgan è ancora così bella da vedere, che nessuno si nega un’ulteriore cavalcata tra le lande selvagge.

Ora, come riportato anche da Eurogamer.net, l’ultimo aggiornamento di Red Dead Online a quanto pare non è andato giù ai giocatori.

Rockstar ha infatti condiviso un update per il nuovo anno, il quale include bonus di esperienza e una manciata di altri extra, in particolare per gli eventi noti come A Land of Opportunities, Call to Arms e Gang Hideouts.

A quanto pare, però, gran parte dei giocatori sono rimasti profondamenti delusi dalla mancanza di altre aggiunte per il gioco multiplayer online, soprattutto rispetto a quanto visto con il “fratello maggiore” Grand Theft Auto Online, graziato da contenuti di ben altro spessore.

Start off the new year with bonuses on A Land of Opportunities, Call to Arms, Gang Hideouts and more, all month long in Red Dead Online: https://t.co/abyoHam2vX pic.twitter.com/OfuzH9igx3 — Rockstar Games (@RockstarGames) January 6, 2022

L’hashtag #SaveRedDeadOnline è quindi diventato improvvisamente tendenza, con i fan desiderosi di convincere Rockstar a rilasciare più contenuti per RDO.

«Due anni di sciocchezze da parte di Rockstar. Semplicemente non gli interessa più, la cura e l’amore per Red Dead Redemption 2 sono spariti da tempo. Ora l’attenzione è tutta per GTA 5, che delusione» , ha scritto un fan infuriato su Twitter.

E ancora, «tre anni di abbandono di Red Dead Online a favore di un gioco vecchio di otto anni, obsoleto, come GTA Online. Red Dead Online è stato lasciato a marcire dall’incompetenza di Rockstar e dall’incapacità di ascoltare la loro community».

Staremo a vedere se questa “levata di scudi” servirà a spronare la Grande R per rilasciare nuovi contenuti di un certo spessore in questo 2022 in salsa western.

Nel frattempo, la campagna singleplayer del gioco continua a regalare soddisfazioni – specie grafiche – come un dettaglio mozzafiato legato alle esplosioni, in grado di rendere RDR2 tecnicamente ancora all’avanguardia.

Ma non solo: avete letto anche che un giocatore si è accorto di un dettaglio realmente sorprendente relativo a un NPC del mondo di Red Dead Redemption 2.

Infine, qualcuno ha portato all’attenzione dei fan l’attore perfetto per vestire i panni di Arthur Morgan in un live-action del capolavoro Rockstar.