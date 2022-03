C’è una versione di Elden Ring che ha un grave problema con gli oggetti

Come ogni soulslike, anche Elden Ring ha una lore molto estesa che è raccontata, tra le altre cose, tramite gli oggetti che si trovano.

Una caratteristica tipica del genere, che fin dal primo Dark Souls ha stregato tutti i videogiocatori fornendo qualcosa di realmente nuovo.

Una cosa che piace anche ai novizi, pure in Elden Ring, almeno dopo aver imparato i fondamentali. Una cosa che non succede in questa spassosa clip.

Il titolo di From Software, attesissimo dagli appassionati e non, si è rivelato inevitabilmente un trionfo, ma il lancio non è stato piacevole per Hidetaka Miyazaki.

Tra le cose più affascinanti che hanno sempre fatto i titoli di From Software c’è il racconto della lore tramite gli oggetti, precisamente le loro descrizioni.

Quella narrazione discreta e nascosta che appassiona tanti videogiocatori e che, anche in Elden Ring, viene espressa in maniera molto ampia.

Non così ampia in alcune versioni del gioco, però, che sono afflitte da un grave problema riguardo le descrizioni dell’equipaggiamento.

Come è stato fatto notare online dalla community, e come potete scoprire qui sotto, ci sono versioni del gioco in cui mancano pezzi di descrizioni.

Come potete vedere mancano delle parti molto estese nelle descrizioni degli oggetti, che possono compromettere non solo la lore ma anche l’apprendimento del funzionamento secondario di alcuni oggetti.

Si tratta delle versioni di Elden Ring localizzate in portoghese e brasiliano, i cui giocatori sono effettivamente stati privati di alcuni contenuti del gioco.

Questi giocatori dovranno per forza impostare il titolo in lingua inglese, oppure accontentarsi di questa versione decisamente scadente del titolo From Software.

Se invece l’impegnativo soulslike vi spaventa, forse vi potranno tornare utili i consigli che provengono direttamente da Hidetaka Miyazaki.

Chi non ha problemi con il gioco, invece, si sta divertendo a compiere le imprese più improbabili, come chi ha fatto il “salto perfetto”.