C’è un horror che è “figlio” di Silent Hill (e c’è la demo gratis)

Silent Hill è una serie che manca ormai da troppo tempo sulle scene, nonostante i fan chiedano a gran voce – ormai da molti anni – l’arrivo di un nuovo episodio ufficiale.

Dal canto suo, Konami avrebbe intenzione di far rivivere la sua saga horror (oltre che anche quella di Metal Gear Solid e Castlevania), sebbene al momento tutto tace.

Le ultime notizie davano però per assodato che qualcosa lato Silent Hill è davvero in arrivo, cosa questa che potrebbe riaccendere le speranze quanto prima.

Vero anche che il genere horror non sembra affatto sparito, come testimonia anche Wronged Us, una piccola produzione che sembra però avere le idee molto chiare, a cui ora se ne aggiunge un altra che strizza l’occhio proprio a Silent Hill.

Il panorama di titoli horror indie hanno spaventato i giocatori per anni è davvero molto vasto, a cui ora se ne aggiunge un altro di matrice psicologica chiamato Stray Souls, il quale ha appena ricevuto una demo alpha (via Game Rant).

Sviluppato da Jukai Studios, il titolo è horror in terza persona che segue la storia dell’adolescente Daniel, caratterizzato da una forte narrazione psicologica e con meccaniche basate su puzzle e combattimenti di vario genere.

Dal filmato visionabile poco sopra, sia come stile che come impostazione, il gioco sembra prendere spunti da alcuni classici giochi del genere horror, tra cui Post Trauma o Wronged Us, a loro volta ispirati a sua maestà Silent Hill.

Difficile che Stray Souls possa avvicinarsi alla qualità del capolavoro Konami, ma è altresì vero che secondo la pagina ufficiale di Steam il gioco è un horror con elementi ispirati a eventi della vita reale, oltre all’uso di una tavola Ouija (implementata nel gioco con l’aiuto di persone che dicono di essere state effettivamente in grado di comunicare con gli spiriti).

