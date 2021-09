Silent Hill 2, l’orologio da collezione è perfetto per festeggiare il ventennale

Ci sono giochi che diventano delle vere e proprie leggende, come Silent Hill 2 che proprio oggi compie 20 anni esatti.

Il leggendario survival horror di Konami, con la sua magnifica colonna sonora, uscì il 24 settembre 2001, venti anni precisi da oggi.

Da allora i fan chiedono a ripetizione dei remake, o di poter tornare in qualche modo in quelle atmosfere, ma Konami non sembra volerne sapere.

I giocatori devono accontentarsi di titoli come Tormented Souls, che si ispirano alla saga di Silent Hill e non solo.

Per celebrare Silent Hill 2, solo uno degli esponenti di una saga importantissima, non c’è niente di meglio che circondarsi di oggetti celebrativi a tema, no?

Come quelli riportati da The Gamer, ovvero una piccola collezione di oggetti di abbigliamento di lusso a tema Silent Hill 2.

L’azienda che ha creato questa linea, in collaborazione con Konami, è la casa di moda SuperGroupies, e a giudicare dalla qualità e dallo stile degli oggetti sembra aver capito esattamente lo stile del titolo Konami.

La linea è composta da un orologio di lusso, con cinturino in pelle e quadrante che richiama i dettagli del gioco, come il logo di Pyramid Head.

Del quale viene proposta anche la camicia, curiosamente, un lungo cappotto unicolor che riproduce perfettamente le vesti dell’iconica creatura.

Completano la collezione un bellissimo zaino ed un portafogli, entrambi in pelle color marrone, ed entrambi ricchi di dettagli tra cuciture e loghi inseriti con grande cura.

Un modo perfetto per fare shopping e contemporaneamente celebrare Silent Hill 2, in attesa che il creatore della serie sforni un nuovo horror.

Mentre The Medium è un ottimo palliativo del titolo Konami, nel caso non l’abbiate ancora visto vi consigliamo la nostra videorecensione.

A Silent Hill si possono incontrare molte creature, ma alcune sono davvero le più impensabili e non vi faranno dormire la notte.