Nintendo Switch da oggi ha il suo Silent Hill, ma più folle

Ogni tanto capita che arrivino dei giochi, quasi del tutto a caso, con delle uscite a sorpresa, e stavolta tocca a Nintendo Switch che avrà il “suo” Silent Hill.

Certo sarebbe bello poter giocare ad un titolo della saga di Konami, magari su Nintendo Switch Lite, chiudendosi al buio con un paio di cuffie.

Un collegamento, ovviamente assurdo, tra i due mondi c’è stato di recente quando qualcuno ha provato a trasformare Mario in un mostro da Silent Hill, riuscendoci anche.

Tra le ultime uscite di Nintendo Switch, nel frattempo, c’è stato anche Metroid Dread, che già da adesso potete recuperare ad un ottimo prezzo.

Proprio oggi, completamente a sorpresa, è stato pubblicato su Nintendo Switch un survival horror con grafica da prima PlayStation, dall’aspetto completamente folle.

Si chiama Murder House, ed è disponibile da adesso tramite eShop. Si tratta di un survival horror molto inquietante, con un incipit che ricorda in qualche modo Resident Evil 7.

Una troupe di giornalisti irrompe in una casa abbandonata di un tale Anthony Smith, un serial killer giustiziato.

Ma quella che inizia come una storia di fantasmi diventa qualcosa di più cruento perché, ovviamente, l’assassino potrebbe essere ancora vivo.

A rendere Murder House decisamente a tema con Silent Hill sono anche i controlli in stile tank, con una telecamera in terza persona ed inquadrature con angoli a regola d’arte per creare atmosfera.

Il gioco, in pieno stile vecchia scuola, non ha neanche il salvataggio automatico, e la partita si salva scrivendo con delle matite che, ovviamente, sono in numero limitato.

Un gioco abbastanza surreale con una release altrettanto strana per Nintendo Switch, che nel frattempo vi farà ingannare l’attesa di Konami che decide cosa fare di Silent Hill.

Insieme anche a Metal Gear Solid 3, che è tra i giochi che potrebbero tornare addirittura sotto forma di remake.

Per chi invece ha Silent Hill 2 nel cuore, di recente è stata prodotta una piccola linea di abbigliamento ed accessori a tema, per chi davvero non può farne a meno.