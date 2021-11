Silent Hill 2, niente remake? Arriva il film per ingannare l’attesa

Silent Hill è una serie che manca ormai da moltissimo tempo, tanto che i fan da anni chiedono a gran voce l’arrivo di un nuovo capitolo, o anche solo di un remake.

Konami avrebbe infatti intenzione di far rivivere non solo la sua saga horror, ma anche Metal Gear Solid oltre a Castlevania, da rilasciare nel prossimo futuro.

Del resto, l’ultimo report ha lasciato intendere che qualcosa è effettivamente in lavorazione lato Silent Hill, cosa questa che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Anche se un Silent Hill, più o meno, è arrivato di recente anche su Nintendo Switch, in maniera decisamente sorprendenti.

Uno dei capitoli più amati della serie, Silent Hill 2, è uno di quelli rimasti nel cuore e nello spirito di tantissimi giocatori.

L’avventura di James Sunderland è infatti diventata con il tempo un vero e proprio cult immortale, tanto che ora qualcuno ha deciso di dare via a un fan movie realmente sorprendente.

Chiamato Silent Hill Restless Dreams, questo cortometraggio della durata di 30 minuti ispirato al gioco riesce a ricreare quasi alla perfezione l’atmosfera del classico Konami.

Trovate il video completo poco sotto, nel player dedicato (via DSO Gaming):

Diretto da Colten Dietz con la partecipazione dei bravissimi Vic Mignogna, Mercedes Peterson e Julie Anne Prescott, il film ricalca in tutto e per tutto l’opera originale.

La trama vede un uomo dirigersi nella lugubre città di Silent Hill alla ricerca della moglie defunta, svelando così anche il mistero dietro al suo passato oscuro.

Avete visto in ogni caso che anche The Last of Us si è trasformato a suo modo nel titolo horror di Konami, in una maniera realmente sorprendente?

Ma non solo: se siete fan di Silent Hill 2, date un’occhiata anche all’orologio a tema pensato per i primi 20 anni dall’uscita del gioco nei negozi.

Infine, parlando di giochi Konami, il publisher ha appena annunciato di aver interrotto la vendita di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 su tutti gli store digitali.