C’è un gioco che sta per essere cancellato da tutti gli store

I possessori di console Nintendo Switch e Xbox, oltre che PC e sistemi mobile, è meglio che si mettano l’animo in pace, visto che un gioco disponibile sul catalogo sta per essere cancellato per sempre dal listino: Pandemic.

La popolarità della console ibrida di Nintendo e delle altre piattaforme va di pari passo a una quantità di titoli realmente impressionante, sebbene a quanto pare i giocatori dovranno fare a meno di un titolo in particolare.

E se da qualche giorno si vocifera proprio che un’attesa esclusiva per Switch potrebbe essere slittata al prossimo anno, ecco quindi arrivare un’altra “piccola” brutta notizia.

Come riportato anche su Reddit, i giocatori hanno infatti ancora solo pochi mesi a disposizione per acquistare il titolo strategico tratto dal board game Pandemic dai vari store online.

Secondo il publisher Asmodee, la sua rimozione avverrà a luglio di quest’anno. La società ha reso noto che la mossa non è stata una scelta facile, ma non ha divulgato ulteriori informazioni al riguardo.

La dichiarazione ufficiale recita: «Prima di tutto, vogliamo ringraziare voi e tutti i giocatori di Pandemic per la vostra lealtà e il vostro supporto nel tempo. Sfortunatamente, stiamo per rimuovere l’app dagli store.»

E ancora, «abbiamo lavorato duramente per 4 anni su Pandemic e ritirarlo dagli store non è stata una scelta facile. Questa decisione è stata presa a malincuore per una moltitudine di ragioni che non possiamo rivelare».

Per ora, solo PC, App Store e Google Play hanno già visto la rimozione del gioco. La versione Microsoft seguirà il 31 gennaio 2022, per poi vedere sparire anche l’edizione Switch entro la fine di luglio 2022.

Chiunque voglia mettere le mani sopra Pandemic è meglio quindi che si affretti, prima che sia troppo tardi.

