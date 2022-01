I codici QR COVID rimandano a un videogioco sulla pandemia, davvero

Sono passati quasi due anni da quando il mondo è stato attanagliato dal COVID-19 e, al momento, il virus continua a non mostrare segni di cedimento.

La variante Omicron ha fatto sì che il coronavirus sia tornato drammaticamente a dilagare in tutto mondo, compreso ovviamente anche il Regno Unito.

E se qualcuno ha pensato di “omaggiare” (notare le virgolette) i lockdown in un gioco come Skyrim, a quanto pare ora è accaduta una cosa ancora più strana e inaspettata.

Come riportato da Game Rant, in Inghilterra sta infatti accadendo qualcosa di davvero assurdo: nel Regno Unito è infatti possibile fare domanda per un test COVID attraverso il sito web del governo.

Facendo ciò, si genera una mail con codice QR, la quale verrà spedita al cittadino che ne ha fatto regolare richiesta. Questa dà poi diritto ai test per verificare la positività o la negatività da COVID.

Tuttavia, come evidenziato da un utente via Twitter, sembra proprio che cliccando sul link del codice QR si venga migrati al gioco mobile Plague Inc., se questi è installato sul proprio telefono.

Avete capito bene: un codice legato alla pandemia in atto rimanda di fatto a un gioco mobile il cui tema principale è proprio quella di un’emergenza sanitaria mondiale fuori controllo.

Ciò che rimane poco chiaro a questo punto è il motivo esatto per cui ciò accade: lo sviluppatore GameByte suggerisce che Plague Inc. e il codice QR condividono un qualche tipo di riga di codice che fa sì che un telefono possa “fraintendere” il redirect.

Ovviamente, ci auguriamo che una cosa del genere – alquanto grottesca – venga risolta al più presto, visto e considerato che il tema della pandemia è qualcosa su cui è meglio non scherzare.

Parlando sempre di problemi legati all’emergenza sanitaria, l’ESA ha annunciato che l’E3 2022 sarà unicamente digitale a causa dei rischi legati alla pandemia da COVID-19.